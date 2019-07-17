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Первый из 150 "подозреваемых" по делу МН17? СБУ отчиталось о поимке водителя, перевозившего "Бук"

17 июля 2019, 16:24  •  41 • Политика
В СБУ сообщили СМИ о поимке водителя, который, якобы, перевозил тот самый ЗРК "Бук", сбивший малазийский боинг 5 лет назад в небе над Донбассом. "На границе взяли", - отчитались в спецслужбе. При этом под подозрением у украинского ведомства по делу МН17 150 человек.
Едва только в СМИ появилась информация о внутреннем служебном документе СБУ, в котором сотрудникам ведомства напрямую дается "заказ" фактически "выбивать" показания из военнопленных и заставлять их признаваться под видеозапись в том, что малазийский боинг якобы был сбит русскими, как появилось первое заявление из этой серии.
Так замначальника Главного следственного управления (ГСУ) СБ Украины Виталий Маяков сообщил о поимке водителя автотягача, который, как утверждается, якобы, перевозил тот самый ЗРК "Бук", сбивший малазийский боинг.
И даже видео, как сообщают "Украинские новости" показал, на котором, мол, и перевозили установку по Донецку.
"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер", - добавил Маяков.
Он уточнил, что задержать водителя удалось лишь через три года на границе.
Настораживают масштабы возможных причастных лиц, заявленные СБУ. По версии украинской стороны, речь может идти о 150 подозреваемых.

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