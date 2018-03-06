Первый итог парламентских выборов в Италии: страна, расколотая на три части

После парламентских выборов 4 марта 2018 года Италия предстала перед миром страной, расколотой на три части: на севере доминирует партия Маттео Сальвина «Лига» (Северная Лига за независимость Падании), на юге победило народническое (популистское) движение «Пять звёзд», и только в центре социал-демократы смогли с трудом удержаться в нескольких своих оплотах.

Значит ли это, что будущее Италии непредсказуемо? Во-первых, не ясно, обретёт ли Италия в ближайшее время новое правительство. Во-вторых, не понятно, каким оно будет. В результате голосования не появилось ни одной политической силы, которая могла бы самостоятельно взять на себя формирование правительства. Зато голосование принесло радикальную перетасовку карт, и итальянский политический ландшафт стал неузнаваемым.

Сенсационных результатов достигли вчерашние аутсайдеры. Больше всего голосов получило движение евроскептиков, или, как они себя называют, «фундаментальных оппозиционеров» «Пять звёзд» во главе с 31-летним Луиджи Ди Майо. Движение объединяет в себе различные оппозиционные силы и выдвигает лозунг «Ни за правых, ни за левых». Однако завоёванные ими 33% голосов – это ещё не абсолютное большинство.

Другим лидером стала консервативная «Лига» во главе с Маттео Сальвини.

Эта партия достигла невиданного успеха – она получила в четыре раза больше голосов, чем на предыдущих выборах. Если ранее «Лига» считалась партией сепаратистов с «богатого Севера», то теперь ее влияние распространилось на всю страну. «Лига» выступает совместно с партией Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия!», и этот союз получил в сумме 36%. Однако и ему не хватает голосов для абсолютного большинства.

Гораздо меньше внимания СМИ уделяют проигравшим участникам гонок. Хотя Сильвио Берлускони и удержал на плаву свою партию «Вперёд, Италия!» за счёт союза с «Лигой», его собственная политическая биография считается завершающейся. Даже если Берлускони будет участвовать в формировании правительства, его партия получила меньше мест, чем раньше, и это рассматривается как его неудача. По некоторым оценкам, его кандидат на пост премьера Антонио Taяни не имеет шансов.

Тяжёлое поражение понесла правящая социал-демократическая партия под руководством Матео Ренци. Даже в своих бастионах – Тоскане, Умбрии –она провалилась. Партия получит в обеих палатах парламента меньше мест (18,3% и 18,7 %) , чем «Пять звёзд», «Лига» и «Вперёд, Италия!». Руководитель социал-демократической фракции в парламенте уже заявил об уходе партии в оппозицию, а Матео Ренци – о своём уходе с поста председателя партии. Социал-демократы пожинают плоды своего оппортунизма.

Для Брюсселя возможное сотрудничество между «Пятью звёздами» и «Лигой» в целях создания правительства является кошмарным сном. Газета Il Foglio назвала такую комбинацию «опаснейшим политическим монстром, который в последние месяцы принимает очертания». Обе партии имеют много общего. Так или иначе, касательно членства в ЕС и общеевропейской валюты позиции «Пяти звёзд» и «Лиги» близки. Сальвини постоянно критикуют евро, а «Пять звёзд» давно требуют референдума о членстве в еврозоне. Обе партии настаивают на реформе Евросоюза и ослаблении «политики экономии», проводимой Брюсселем.

Правда, накануне выборов лидер «Пяти звёзд» Ди Майо заявил в интервью немецкой Die Welt: «Мы преследуем политические цели, которые традиционно считались левыми, но придаем им либеральный характер. Правые являются нашим принципиальным политическим противником». Однако, как отмечает автор корреспонденции, «сказанному перед выборами не следует абсолютно верить». Так или иначе, две эти партии считаются наиболее вероятными партнёрами по созданию правящей коалиции.а Ме