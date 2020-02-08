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Первый иностранец умер в Китае: число погибших от коронавируса достигло 725

08 февраля 2020, 21:39  •  93 • В России
В Китае зафиксировали первый случай смерти иностранца от коронавируса. Им оказался 60-летний гражданин США. Число заражённых в мире приблизилось к 35 тысячам, скончались 725 человек. Между тем в ВОЗ зафиксировали замедление роста числа новых заболевших, однако относятся к этой информации с осторожностью, отмечая, что ситуация может измениться.
 
AFP © Anthony WALLACE
 

В Китае зафиксировали первые случаи смерти иностранных граждан от нового типа коронавируса — 2019-nCoV. В городе Ухань от заболевания скончался 60-летний гражданин США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя посольства США в Пекине. Также в Ухани умер гражданин Японии, госпитализированный с симптомами коронавируса. Как сообщили в японском МИД, установить точный диагноз было затруднительно, поэтому причиной смерти названа вирусная пневмония.

Общее число заражённых 2019-nCoV приблизилось к 35 тысячам, скончались 725 человек. Вирус, впервые обнаруженный в Ухани в конце декабря, уже выявлен в более чем 25 странах.

7 февраля в СМИ также появилась информация о первом заболевшем в Северной Корее, однако официального подтверждения пока не поступало.

В свою очередь, власти Чили заявили, что подписали указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Как только указ будет опубликован и вступит в силу, он позволит направлять дополнительные средства на предотвращение распространения вируса в стране. При этом пока в Чили не зарегистрировано ни одного случая заражения. 

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ВОЗ с осторожностью оценивает данные о снижении количества новых случаев заражения коронавирусом в Китае, так как цифры могут вновь возрасти.

«В течение последних нескольких дней в Китае было зафиксировано меньше случаев инфекции. Мы оптимистичны, но проявляем некую осторожность, так как цифры могут опять увеличиться», — цитирует его РИА Новости.

ВОЗ проведёт 11 и 12 февраля глобальный форум, посвящённый разработке вакцины от коронавируса, где, в частности, будет обсуждаться эпидемиология нового заболевания.

Тем временем в Тюменской области продолжают находиться на карантине 128 россиян, эвакуированных из китайской провинции Хубэй. Российских граждан по распоряжению президента Владимира Путина доставили в Россию самолётами ВКС. После возвращения они были изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, что двое российских дипломатов, принимавших участие в подготовке к эвакуации граждан России из Ухани, будут также помещены на двухнедельный карантин на территории посольства.

Кроме того, правительство Амурской области сообщило, что 8 февраля по транспортному коридору, организованному на закрытом из-за вируса пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ, из Китая в Россию вернулись 34 человека, заболевания у них не выявлено.

Временные транспортные коридоры организуют на пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 520 человек.

Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением создать оперативный штаб с участием властей российских регионов, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов из-за ситуации с ценами на медицинские маски. В службе ранее сообщили, что рост цен на маски как в оптовом, так и в розничном сегменте зафиксирован почти во всех регионах России. Замглавы ФАС Андрей Цариковский подчеркнул, что если ведомство выявит злоупотребления, то применит «все меры антимонопольного реагирования».

В среду, 5 февраля, президент РФ Владимир Путин призвал лишать лицензии аптеки, устанавливающие высокие цены на медицинские маски.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких странах зафиксирован новый коронавирус

В свою очередь, власти Китая продолжают реализовывать комплекс мер по борьбе с распространением заболевания. В частности, несколько больниц страны организовали онлайн-консультации, чтобы граждане могли избегать посещения переполненных медучреждений. Помимо этого, в больницах города Ухань начали работать более 30 роботов-дезинфекторов, разработанных шанхайской компанией TMiRob. Роботы могут выполнять обеззараживание разных видов — в «голове» находится распылитель перекиси водорода, а в «живот» встроены ультрафиолетовые лампы.

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал о результатах принятых мер по борьбе с заболеванием. Американский лидер выразил поддержку китайской стороне и добавил, что строительство специализированного госпиталя за столь короткий срок впечатляет и демонстрирует возможности Пекина по части реагирования на ЧС.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса в Ухани за десять суток был построен госпиталь площадью 25 тыс. кв. м, рассчитанный примерно на тысячу пациентов. Строительство началось 23 января, 3 февраля он принял первую группу заболевших. Специально для работы здесь Вооружённые силы КНР направили 1400 медиков из военно-медицинских институтов Сухопутных войск, ВМС, объединённых сил тылового обеспечения. Кроме того, 8 февраля в Ухани открылся второй госпиталь, где будут находиться только те пациенты, у которых диагноз уже подтверждён.

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