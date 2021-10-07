Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

Первый глава Литвы предсказал "развал России"

07 октября 2021, 08:05  •  45 • Политика
Бывший председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис высказался об условии "возвращения" Крыма в состав Украины. "Россия развалится", - предсказывает политик.
"Россия развалится, потому что все империи имеют свой конец, - заявил в беседе с изданием "День" первый глава Литвы Витаутас Ландсбергис. - Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз".
По его мнению, "развал России" - это "вопрос времени".
В своих предсказаниях о будущем России политик затронул и тему "возвращения" Крыма в состав Украины. На этот раз бывший председатель Верховного Совета Литвы разошёлся в прогнозах с Киевом, который заявляет о якобы скором "возвращении" полуострова.
Ландсбергис считает, что такой сценарий возможен лишь с распадом России. Москва не станет "возвращать" Крым Украине.
"Это "скоро" или "не скоро" придёт только с распадом России, не раньше, - акцентирует внимание политик. - Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб, будет отдавать Крым, тем более с признанием факта войны и ошибки".
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. На Украине и на Западе полуостров считают "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Москва же давно поставила точку в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





45
Источник
Похожие новости
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
07 октября 2021, 00:30
Юрий Кот объяснил, зачем украинские власти растят русофобов: "До расстрелов дойдёт"
07 октября 2021, 02:50
Путин указал на борьбу ЕС за углеродную нейтральность за счет России
07 октября 2021, 02:50
На Украине назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 16:30
Зеленский просил Эрдогана о помощи с Путиным – МИД Украины
30 сентября 2021, 14:40
Телеканал "Дом" наказали за карту с российским Крымом
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
03 октября 2021, 16:35
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.