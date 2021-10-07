Первый глава Литвы предсказал "развал России"

Бывший председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис высказался об условии "возвращения" Крыма в состав Украины. "Россия развалится", - предсказывает политик.

"Россия развалится, потому что все империи имеют свой конец, - заявил в беседе с изданием "День" первый глава Литвы Витаутас Ландсбергис. - Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз".

По его мнению, "развал России" - это "вопрос времени".

В своих предсказаниях о будущем России политик затронул и тему "возвращения" Крыма в состав Украины. На этот раз бывший председатель Верховного Совета Литвы разошёлся в прогнозах с Киевом, который заявляет о якобы скором "возвращении" полуострова.

Ландсбергис считает, что такой сценарий возможен лишь с распадом России. Москва не станет "возвращать" Крым Украине.

"Это "скоро" или "не скоро" придёт только с распадом России, не раньше, - акцентирует внимание политик. - Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб, будет отдавать Крым, тем более с признанием факта войны и ошибки".

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. На Украине и на Западе полуостров считают "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Москва же давно поставила точку в вопросе территориальной принадлежности Крыма.