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Первый глава дипломатии независимой Латвии пришёл в недоумение из-за "поддакивания" США и ЕС

30 декабря 2019, 16:24  •  166 • В мире
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс недоумевающе констатировал, что у страны нет своей внешней политики. Первый министр иностранных дел Латвии, возглавивший ведомство после обретения страной независимости в 1991 году, убеждён, что у государства не будет собственной внешней политики, пока будет продолжаться "поддакивание" ЕС и США.
Латвийский дипломат Янис Юрканс возмутился тем, что у страны нет внешней политики, отличной от американской и европейской позиции. По словам экс-главы МИД Латвии, всё, что навязывается Риге извне, - это демонизация России.
Юрканс, который стал первым главой МИД Латвии после обретения страной независимости в 1991 году, убеждён, что государство должно перестать поддакивать и США, и ЕС.
"Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия - это империя зла, мы будем поддакивать", - приводит его слова РИА Новости.
Он подчеркнул, что до тех пор, пока нынешние власти Латвии не поймут столь очевидной истины, ситуация будет развиваться в прежнем ключе.
"Никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу. Я уж не говорю о конкретных шагах", - отметил дипломат.

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