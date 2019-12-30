Первый глава дипломатии независимой Латвии пришёл в недоумение из-за "поддакивания" США и ЕС

Латвийский дипломат Янис Юрканс возмутился тем, что у страны нет внешней политики, отличной от американской и европейской позиции. По словам экс-главы МИД Латвии, всё, что навязывается Риге извне, - это демонизация России.

Юрканс, который стал первым главой МИД Латвии после обретения страной независимости в 1991 году, убеждён, что государство должно перестать поддакивать и США, и ЕС.

"Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия - это империя зла, мы будем поддакивать", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока нынешние власти Латвии не поймут столь очевидной истины, ситуация будет развиваться в прежнем ключе.

"Никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу. Я уж не говорю о конкретных шагах", - отметил дипломат.