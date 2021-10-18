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Первый газ: "Северный поток - 2" начали заполнять
18 октября 2021, 11:50 • 177 • Политика
Оператор проекта "Северный поток - 2" сообщил о том, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. На второй ведутся пусконаладочные работы.
По информации, озвученной оператором проекта Nord Stream 2 AG, техническим газом уже заполнена первая нитка газопровода. Оператор проекта уточняет, что "в соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн куб. м".
На очереди - вторая нитка "Северного потока - 2". Для того чтобы пустить голубое топливо и по ней, нужно завершить необходимые пусконаладочные работы. Они сейчас ведутся.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, сейчас в первой нитке давления хватит для того, "чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа".
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