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Первый этап ослабления карантина в Москве обернулся ещё более жёсткими ограничениями - Смирнов
07 мая 2020, 19:10 • 75 • Политика
Собянин продлил ограничения в Москве до конца мая. "Указ, продлевающий в Москве на месяц систему самоизоляции и передвижения по пропускам, вводящий в обязательном порядке маски и перчатки, назван "первым этапом ослабления введённых ограничений и возвращения к нормальному образу жизни", - комментирует медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничений в связи с коронавирусом до 31 мая. Усиление карантинных мер в столице России прокомментировал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Речь идёт про указ Собянина о продлении на месяц системы самоизоляции и пропускного режима. Также в столице ввели обязательное ношение масок и перчаток. Заведения сферы услуг также остаются закрытыми.
Напомним, что ситуация с эпидемией коронавируса в Москве продолжает оставаться худшей в России. По последним данным, в столице зафиксировано больше 96,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В сутки количество заболевших увеличивается примерно на 5-6 тысяч человек. Жертвами болезни за всё время эпидемии в Москве стали 905 человек.
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