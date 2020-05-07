Первый этап ослабления карантина в Москве обернулся ещё более жёсткими ограничениями - Смирнов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничений в связи с коронавирусом до 31 мая. Усиление карантинных мер в столице России прокомментировал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Речь идёт про указ Собянина о продлении на месяц системы самоизоляции и пропускного режима. Также в столице ввели обязательное ношение масок и перчаток. Заведения сферы услуг также остаются закрытыми.

Указ, продлевающий в Москве на месяц систему самоизоляции и передвижения по пропускам, вводящий в обязательном порядке маски и перчатки, ни словом не упоминающий даже о перспективе выйти из дома детям, назван "первым этапом ослабления введённых ограничений и возвращения к нормальному образу жизни", - комментирует ситуацию Дмитрий Смирнов на своём Telegram-канале "Пул №3".

Напомним, что ситуация с эпидемией коронавируса в Москве продолжает оставаться худшей в России. По последним данным, в столице зафиксировано больше 96,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В сутки количество заболевших увеличивается примерно на 5-6 тысяч человек. Жертвами болезни за всё время эпидемии в Москве стали 905 человек.