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Первый дипломат от талибов* получил аккредитацию в России: Лавров уточнил детали

31 марта 2022, 07:35  •  67 • Политика
Первый дипломат от правительства талибов* получил аккредитацию в России. Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров уточнил детали.
По словам Лаврова, первый афганский дипломат от правительства талибов получил аккредитацию в министерстве и уже в прошлом месяце прибыл в Россию. Об этом министр рассказал на конференции стран-соседей Афганистана.
Лавров также добавил, что, "несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников", новая администрация Афганистана справляется с поддержанием государства на плаву.
Как отметил министр, сегодняшний Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических санкций, предпринимает усилия в соблюдении прав человека, а также достигает определённых успехов на контртеррористическом направлении.
*Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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