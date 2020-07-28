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Первый день перемирия в Донбассе вывел радикалов из себя: "Зеленский, чёрт, собирай чемоданы"

28 июля 2020, 04:05  •  11 • Политика
Первый день перемирия в Донбассе вывел радикалов из себя. Бывший глава Украины Пётр Порошенко собрался защитить ВСУ от нынешнего президента, устроив акцию протеста. "Зеленский, чёрт, собирай чемоданы", - настаивают единомышленники экс-президента.
Порошенко и его единомышленники собираются защитить ВСУ от президента Владимира Зеленского. Для этого они не поедут на передовую, не станут призывать к перемирию в Донбассе, а просто устроят протестное шествие. Политики двинутся к офису главы государства на Банковой.
Порошенко и его партия "Европейская солидарность" категорически против перемирия в Донбассе. Киев постоянно тянул с подписанием любых соглашений, которые позволят урегулировать военный конфликт. Только после того, как Россия допустила сворачивание сотрудничества в рамках "нормандского формата", Зеленский предпринял хоть какие-то действия. С 27 июля на территории ДНР и ЛНР запрещено применение оружия обеими сторонами.
Эта мера возмутила Порошенко и его однопартийцев. Они считают, что это ещё один шаг к полной капитуляции Украины. Портал "Свободная пресса" сообщает, что эти политики считают Зеленского изменником.
"Украинская армия атакована с тыла. Её атаковал человек по фамилии Зеленский", - считают в "Европейской солидарности".
Сторонники Порошенко намерены прийти к зданию на Банковой и предложить действующему президенту собрать чемоданы и отбыть в Ростов.
"Сегодня мы придём на Банковую, чтобы защитить ВСУ и заявить: Зеленский, чёрт, собирай чемоданы, время в Ростов!" - громко заявляют они.

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