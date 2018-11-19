«Первыми заиграли «катюши»: какой вклад советские артиллеристы внесли в победу над фашизмом

Минобороны РФ опубликовало уникальные архивные материалы ко Дню артиллериста. Праздник был установлен в 1944 году в честь начала контрнаступления Красной Армии под Сталинградом. С тех пор ни одна крупная операция РККА не проходила без масштабной артподготовки. Боевой опыт, полученный СССР в период Великой Отечественной войны, стал стимулом для совершенствования миномётов, систем реактивного залпового огня, дальнобойной и самоходной артиллерии.

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Этот род сухопутных войск необходим для достижения огневого превосходства над противником. В честь праздника Минобороны РФ разместило на своём сайте подборку уникальных документов из фондов Центрального архива.

Согласно опубликованным материалам, празднование Дня артиллериста было установлено 31 октября 1944 года приказом заместителя наркома обороны маршала Александра Василевского. Выбор даты был связан с со второй годовщиной контрнаступления советских войск под Сталинградом.

19 ноября 1942 года после массированной артподготовки Красная армия начала на берегах Волги операцию «Уран». Командованию РККА удалось скрыть от немцев подготовку сокрушительного удара. Через четыре дня в котле оказались около 300 тыс. оккупантов. Нацистская Германия потерпела крупнейшее поражение во Второй мировой войне.

«Первыми заиграли «катюши». За ними начали свою работу артиллерия и миномёты. Трудно передать словами те чувства, которые испытываешь, вслушиваясь в многоголосый хор перед началом наступления, но главное в них — это гордость за мощь родной страны и вера в победу. Ещё вчера мы, крепко стиснув зубы, говорили себе: «Ни шагу назад!», а сегодня Родина приказала нам идти вперёд», — вспоминал генерал-полковник Андрей Ерёменко.

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Представленные Минобороны документы о Сталинградской битве свидетельствуют, что советскими войсками был усвоен опыт применения артиллерии в первые два года Великой Отечественной войны на полях сражений и в условиях плотной городской застройки.

В донесениях указывается на большое значение разведывательной деятельности (выявление целей) для повышения эффективности артиллерийского огня, уделяется внимание грамотному взаимодействию артиллеристов с пехотными частями. Положительную оценку под Сталинградом получили расчёты миномётных орудий и систем реактивного залпового огня (РСЗО).

«Могущественное средство подавления»

Перед Великой Отечественной войной развитию артиллерии придавалось огромное значение. С начала XX века ни одна крупная наступательная и оборонительная операция не обходилась без широкого применения гаубиц (орудий навесной стрельбы) и пушек различного калибра. Во время Великой Отечественной артиллерию называли «богом войны». Авторство этой крылатой фразы историки приписывают Иосифу Сталину.

К концу 1930-х годов в частях РККА появился широкий спектр современных артиллерийских орудий. В частности, в войска поставлялись 76-мм дивизионные пушки Ф-22 и ЗИС-3, 57-мм противотанковые пушки ЗИС-2, 45-мм пушки образца 1937 года, 107-мм пушки М-60, 122-мм пушки А-19, гаубицы М-10, МЛ-20, Бр-2, 203-мм гаубицы Б-4, 280-мм мортиры Бр-5.

В 1937 году группа советских инженеров начала разработку первого в стране образца полевой реактивной артиллерии — БМ-13, получившего неофициальное прозвище «катюша». Изобретение отличалось необычайной для того времени огневой мощью и простотой конструкции (на грузовой автомобиль ЗИС была установлена многозарядная пусковая установка). На вооружение «катюшу» приняли 21 июня 1941 года.

В РККА отсутствовали самоходные артиллерийские установки (САУ). Однако советские оружейники пытались создать их на основе шасси танков МС-1, Т-26, БТ, Т-35, Т-34 и КВ. Накопленные знания помогли разработать в 1943 году неповоротливые, но весьма эффективные гаубицы СУ-152 и ИСУ-152 под прозвищем «Зверобой».

Из опубликованных Минобороны материалов следует, что перед войной артиллерийские части Красной армии испытывали ряд серьёзных проблем. Негативное влияние на боеспособность оказывали отсутствие необходимого количества тягачей и автомобильного транспорта, недостаток образования и профессиональной подготовки военнослужащих, нехватка отдельных видов боеприпасов и дефекты новой военной техники.

В частности, об этих недостатках говорится в докладе начальника управления боевой подготовки артиллеристов РККА (ГУНАРТ) подполковника Кривошапова от 30 марта 1942 года. В документе рассказывается о противоречивом опыте, который получила в сражениях с вермахтом первая специальная батарея «РС» (реактивная система), вооружённая БМ-13.

Фотография 160-мм миномёта СКБ-2 из фотоальбома «Миномётное вооружение» за 1941—1943 годы

© 74rvia.mil.ru

Кривошапов отмечает, что в процессе эксплуатации «Катюши» были выявлены 17 недостатков, хотя батарея «РС» продемонстрировала себя как «могущественное средство подавления живой силы противника». Подполковник обратил внимание, что командиры расчётов не всегда использовали БМ-13 по назначению, что снижало эффективность этого оружия. По словам автора доклада, обучение красноармейцев занимает два-три дня, но командный состав должен обладать специальной артиллерийской подготовкой.

Первой батарей «Катюш» руководил уроженец Липецкой области капитан Иван Флёров. 7 октября 1941 он погиб на Украине в боях с захватчиками. В 1963 году офицера посмертно наградили Орденом Отечественной войны I степени. В 1995 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ о присвоении Флёрову звания Героя России.

«Нечеловеческими усилиями»

Советские артиллеристы подчас решали неимоверно сложные задачи. 24 января 1943 года командир 4-й батареи 172-го гвардейского артиллерийского полка гвардии лейтенант Дорофеев получил приказ в ночное время суток выйти к подножью Мамаева кургана, находившегося в тот момент под контролем немцев, и забрать артиллерийское орудие погибшего советского расчёта.

С помощью этого орудия Дорофеев должен был уничтожить вражескую артсистему, которая прямой наводкой вела огонь по наблюдательным пунктам РККА. Подобраться к Мамаеву кургану было практически невозможно — подступы к высоте 102.0 простреливались миномётами и пулемётами немцев.

Под покровом темноты небольшой группе советских артиллеристов и разведчиков удалось пробраться к орудию. Как вспоминал Дорофеев, «с нечеловеческими усилиями мы тянули орудие на курган». Затем красноармейцы с берега Волги с помощью вещмешков перетаскивали боеприпасы. В общей сложности они доставили 12 снарядов. Этого хватило, чтобы выполнить задачу.

«Я приказал зарядить орудие. Наводчик, не дождавшись моей команды, произвёл выстрел. Одновременно, а может на какую-нибудь долю секунды раньше нас, выстрелило орудие противника. Снаряд со свистом пролетел над орудием и разорвался метров в пяти сзади нас, не причинив никакого вреда. Выстрел вражеского орудия был первым и последним», — рассказал Дорофеев.

Без «богов войны» не обходились операции по штурму городов. Эффективная работа артиллеристов по ликвидации огневых точек и командных пунктов противника помогала снизить потери наступающих частей РККА. Например, по данным СССР, в Берлинской операции (с 16 апреля по 8 мая 1945 года) погибли 78 тыс. красноармейцев и 400 тыс. солдат и ополчения вермахта.

Советские артиллеристы около орудия в первые дни после окончания Великой Отечественной войны

РИА Новости

© Федор Левшин

В опубликованном Минобороны РФ приложении к отчёту 7-го гвардейского танкового корпуса говорилось, что к середине апреля 1945 года в инженерном отношении Берлин представлял собой город-крепость с тыловым оборонительным рубежом на западном берегу реки Шпрея. Немецкую столицу защищал слабообученный гарнизон, однако учитывая характер местности и обилие огневых точек, штурм Берлина без артподготовки был невозможен.

В беседе с RT военный историк Борис Юлин отметил, что артиллерия в период Великой Отечественной войны была основным средством поражения живой силы и бронетехники. От огня советских орудий оккупанты понесли свыше 40% потерь. Несмотря на нехватку транспорта, артиллеристы наносили противнику неожиданные контрудары, замедляя его наступление в 1941—1942 годах.