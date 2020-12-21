Первым вице-мэром Екатеринбурга назначили Алексея Орлова

Первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили первым заместителем мэра Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте администрации города в понедельник, 21 декабря.

«Первый заместитель главы Екатеринбурга — Орлов Алексей Валерьевич», — говорится в публикации.

Ранее занимавший пост вице-мэра города Александр Ковальчик назначен на должность руководителя городской администрации.

Накануне издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский намерен объявить о своей отставке. В городской администрации комментировать информацию отказались.