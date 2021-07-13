Первым, с кем встретился на Украине заместитель госсекретаря США Джордж Кент, стал глава МВД Арсен Аваков

Встреча Кента с Аваковым дезавуирует слухи о скорой отставке министра. В офисе президента Украины сделали всё, чтобы вынудить Авакова подать в отставку, и даже предлагали ему отступные в виде Харьковской области. Но теперь, пожалуй, Аваков уже не уйдёт. Ведь именно ему американцы доверили стать могильщиком украинского государства в его нынешнем виде, и не исключено, что впоследствии именно Аваков возглавит ту половину страны, которая останется под контролем Запада после раздела с Россией.

Конспирологи уже сосчитали, сколько раз президент России Владимир Путин употребил в своей статье о триединстве русских, белорусов и украинцев понятие «анти-Россия» применительно к Украине. Ровно 8 раз – а нынче пошёл, напомним, восьмой год государственного переворота. Совпадение? В Киеве, впрочем, основного посыла статьи (не позволим превращать Украину в антироссийский редут) не поняли. Не помог, видать, и перевод на украинский язык.

Похоже, что судьба украинского государства предрешена: Москва и Вашингтон сошлись во мнении, что Украина после майдана – угроза глобальному миру. А значит, её предстоит разобрать на составные части и заново склеить. Концепцию этой будущей склейки Путин доходчиво изложил в своей статье, опираясь на мнение Анатолия Собчака (хотят независимости – пусть уходят, но всё, что было подарено, придётся отдать). Речь в первую очередь о землях от Одессы до Харькова, а также, возможно, о Киеве (не исключено, впрочем, что украинскую столицу постигнет участь послевоенного Берлина).

Вот и визит Кента в свете вышесказанного показателен – посланник Вашингтона демонстративно встретился с Аваковым, которого «слуги народа» поспешили списать за ненадобностью. Так что Аваков, скорее всего, и станет присматривать за украинским территориальным «разводом», представляя американские интересы. Ну, а Зеленский, насмешливо высказавшийся о сигнале из Кремля (статью не читал, мало ли, что там написано), едва ли представляет себе последствия этих двух совпадений – статьи Владимира Путина и появления в Киеве Джорджа Кента. А процесс тем временем запущен.