Первым делом самолеты: кто возглавит Пентагон

Представитель Пентагона подтвердил подписание указа о выводе войск США из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, исполнительный указ уже подписан. Однако, он отказался назвать дату начала вывода войск США из САР.

Этот указ, пожалуй, станет последним значимым действием министра обороны Джеймса Мэттиса на его посту.

С 1 января должность исполняющего обязанности главы Пентагона займет заместитель Мэттиса Патрик Шанахан, о чем на своей странице в твиттере написал президент США Дональд Трамп.

Он отметил многочисленные достижения Шанахана, а также выразил уверенность, что он хорошо справится с работой.

Шанахан работал в должности замглавы министра обороны США с 2017 года. На эту должность его также назначил Трамп. До прихода на службу в министерство Шанахан работал в корпорации «Боинг», где отвечал не только за гражданское, но и за военное направление.

В частности, он курировал военные заказы, такие как поставку лазерных систем для ВВС, а также производство компонентов для систем ПРО США. В этой корпорации он проработал более 30 лет, завершив карьеру в ней в должности старшего вице-президента по вопросам поставок.

Как отмечает близкое к Пентагону издание Defense News,

назначение топ-менеджера «Боинга» на должность замиминистра обороны вызвало «удивление» в военных и политических кругах, так как Шанахан был мало известен широкому кругу.

В то же время именно ему было доверено проведение определенного «аудита» ведения дел в Пентагоне.

Кроме этого интересы Шанахана лежат в области новых технологий, сферы IT и космонавтики. Эти интересы разделяет и Трамп: именно при нем в США были созданы космические войска. Он также ранее заявлял, что США активно работают над созданием новых видов гиперзвукового оружия для противостояния аналогичным разработками России и КНР.

Как рассказал изданию знающий будущего исполняющего обязанности министра источник, Шанахан не является «геополитиком», а представляет из себя бизнесмена. Известно, что он имеет хорошие отношения с Трампом, а также с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Это означает что Шанахана может получить от президента США полномочия для проведения серьезных реформ в таком бюрократическом ведомстве как Пентагон.

При этом деловой стиль нового главы ведомства нравится не всем в Пентагоне. О его характере отзывались как о «воинственном», вспоминая его стычки с несколькими высокопоставленными военными.

Издание пишет, что сам Шанхан не стремился к столь высокой должности, однако не исключал такой возможности. В одном из интервью он заявлял, что главное в его работе — «поменять проводку» в Пентагоне, чтобы улучшить показатели в «выживаемости создании альянсов и реформ».

Глава Пентагона в США — гражданское лицо, однако Шанхан, в случае если займет должность, будет первым за долгие годы министром, пришедшим из бизнеса.

«В отличие от Мэттиса, у него нет военного опыта, никакого предыдущего опыта правительства и небольшого опыта внешней политики»,

— отмечает The Washington Post. У Шанхана нет прямых связей с Россией, однако корпорация «Боинг», где он работал, тесно сотрудничает с Москвой. Компания приобретает в России титан для своих самолетов, которые производит дочернее предприятие компании «Рособоронэкспорт» корпорация ВСМПО-АВИСМА. Оно в 2007 году создало совместное предприятие с «Боинг».

Возможно вопросы на этот счет будут ему заданы, когда в сенате пройдут слушания по его кандидатуре.

Стоит отметить, что когда Шанахан отвечал на вопросы сенатского комитета по делам вооруженных сил его тогдашний председатель ныне покойный Джон Маккейн устроил ему настоящий допрос. Сенатор требовал от Шанахана точного ответа о том какую позицию он занимает по поставкам летального оружия на Украину. Он успокоился только тогда, когда Шанахан ответил, что поддерживает это решение.

При этом Маккейну не понравилось, как Шанахан ответил на письменные вопросы комитета: «Господин Шанахан я думаю, что вы хороший человек, у вас прекрасный послужной список, однако посмотрите на ответы что вы нам послали. Некоторые из них носят более чем общий характер, а один из них вообще почти оскорбительный», — говорил Маккейн на слушаниях по кандидатуре Шанахана в июне 2017 года.

Как отмечает The Washington Post, Шанахан становится у руля военного ведомства в сложное время. Новый Конгресс, который начнет свою работу в январе, будет рассматривать бюджет Пентагона в размере $ 750 миллиардов. Кроме этого президент США принял решение вывести войска из Сирии и Афганистана, и, в случае если Шанахан займет должность, ему предстоит руководить этим процессом.

Мэттис, кадровый военный, пользовался уважением в Вашингтоне, однако между ним и Трампом были серьезные разногласия в вопросах военного планирования. По данным телеканала Fox News, Мэттис решил уйти в отставку «в знак протеста» против политики Трампа в сфере национальной безопасности США.

При этом, по словам источников, основной причиной отставки Мэттиса стал именно вывод войск США из Сирии. Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, после ухода Мэттиса из военного ведомства в Пентагоне может произойти ряд отставок.