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Первым делом - звонок Путину: После гибели бойцов ВСУ Зеленский взялся за телефон

07 августа 2019, 12:54  •  45 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после того, как в Донбассе погибли четыре бойца ВСУ, он тут же взялся за телефон и позвонил президенту России Владимиру Путину.
Ранее украинская сторона сообщила о четырех своих погибших бойцах ВСУ в Донбассе. Обвинения были выдвинуты в адрес ополченцев, якобы, военнослужащие Незалежной погибли под их огнем.
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем удивил - он сообщил, что узнав о смерти бойцов ВСУ взялся за телефон и первым делом позвонил президенту России Владимиру Путину.
"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, - заявил Зеленский. - Срочно ему позвонил".
Украинский "гарант" также добавил, что при разговоре сказал Путину: "Это нас не приближает к миру" и попросил российского лидера повлиять на ополченцев.
"Чтобы они прекратили убийства", - резюмировал Зеленский.
В Кремле этот телефонный разговор пока не подтвердили.
Впрочем, сами ополченцы ранее уже предупреждали о том, что с украинской стороны возможны подобные самострелы ради того. Цель - дискредитировать защитников ЛНР и ДНР.

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