Первым делом - звонок Путину: После гибели бойцов ВСУ Зеленский взялся за телефон

Ранее украинская сторона сообщила о четырех своих погибших бойцах ВСУ в Донбассе. Обвинения были выдвинуты в адрес ополченцев, якобы, военнослужащие Незалежной погибли под их огнем.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем удивил - он сообщил, что узнав о смерти бойцов ВСУ взялся за телефон и первым делом позвонил президенту России Владимиру Путину.

"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, - заявил Зеленский. - Срочно ему позвонил".

Украинский "гарант" также добавил, что при разговоре сказал Путину: "Это нас не приближает к миру" и попросил российского лидера повлиять на ополченцев.

"Чтобы они прекратили убийства", - резюмировал Зеленский.

В Кремле этот телефонный разговор пока не подтвердили.

Впрочем, сами ополченцы ранее уже предупреждали о том, что с украинской стороны возможны подобные самострелы ради того. Цель - дискредитировать защитников ЛНР и ДНР.