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Первые жертвы стихии: Ураган "Дориан" убил пятерых человек

03 сентября 2019, 08:24  •  125 • В мире
Пять человек погибли на Багамах из-за урагана "Дориан", среди них есть ребенок.
Пять человек, в том числе один ребенок, стали жертвами урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, передает Nation News.
Напомним, что "Дориан" бушует на побережье острова Абако в северной части Багам. Стихия начала свои разрушения с первого дня осени и уже нанесла колоссальный ущерб, передают местные власти. В регионе уже разрушено свыше 13 тысяч домов.
Ранее сообщалось, что штат Флорида готовится к удару урагана "Дориан", который уже бушует на Багамах. По сообщению The Wall Street Journal, шторму "Дориан" уже присвоена пятая категория, его называют "самым опасным ураганом современной истории".
Национальный центр ураганов США сообщил, что накануне "Дориан" нанёс сокрушительный удар по Багамским островам, выкорчёвывая деревья и срывая крыши с домов.

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