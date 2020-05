Первые заявления Лаврова в режиме самоизоляции оказались жёсткими

Первое большое интервью в режиме самоизоляции, которое дал РБК глава МИД России Сергей Лавров, оказалось богато на жёсткие заявления министра. Вопросы касались актуальной внешнеполитической повестки.

Политические "очки" на пандемии

Министр обратил внимание, что Москва против того, чтобы кто-то извлекал какие-либо геополитические очки. Он также подчеркнул, что говорить о сокрытии Пекином от других стран или от ВОЗ информации о коронавирусе нельзя.

Готовы к любому повороту

Несколько слов сказал глава МИД и о готовности России к недружественным шагам со стороны западных партнёров после завершения пандемии. Он напомнил, что они уже не раз вводили санкции против нашей страны, причём "на ровном месте".

Министр также выразил надежду на то, что мировая эпидобстановка не станет использоваться против России. Хотя и к такому повороту мы готовы.

"Но, заверяю вас, мы к любому развитию событий готовы", - подчеркнул Лавров.

Выездные визы для контроля

Прокомментировал министр и слухи о якобы введении выездных виз для того, чтобы контролировать передвижение граждан нашей страны за границей. Он пояснил, что такое не планируется, да и необходимости в подобных мерах контроля тоже нет.

"Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то, наверное, это их право", - заметил Лавров.

Судилище над журналистами

Довольно жёстко высказался министр и о провокационных публикациях изданий Financial Times, The New York Times о российской статистике смертности от COVID-19. Лавров отметил, что не слышал о том, что у NYT и FT будет отозвана аккредитация, с официальным представителем МИД России Марией Захаровой это не обсуждалось. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что вопросами подобных публикаций должен заниматься Роскомнадзор.

"Я в принципе против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но журналисты должны отвечать за то, что они печатают", - озвучил свою позицию Лавров.