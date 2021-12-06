Первые случаи: штамм коронавируса «омикрон» подтверждён у двух вернувшихся из ЮАР россиян

В Роспотребнадзоре сообщили, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен штамм коронавируса «омикрон». Остальные восемь случаев положительных тестов на COVID-19 изучают специалисты. По данным посольства РФ в Эфиопии, через которую осуществляются вывозные рейсы из стран Южной Африки, большинство желавших покинуть регион россиян уже выехали на родину. Тем временем эксперты сообщили, что штамм «омикрон» может оказаться менее узнаваемым для иммунной системы по сравнению с другими известными версиями SARS-CoV-2.

У двух вернувшихся из Южно-Африканской Республики россиян выявлен штамм «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что всего положительный результат теста на COVID-19 пока получен у десяти прибывших из ЮАР россиян, штаммовая принадлежность остальных случаев уточняется.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведённого ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтверждён штамм «омикрон», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Напомним, в конце ноября стало известно, что учёные выявили новый штамм коронавируса с крайне высоким уровнем мутаций. Сначала он получил название B.1.1.529, а затем ему присвоили обозначение «омикрон».

Комментируя обнаружение в России первых подтверждённых случаев заболевания новым штаммом вируса, член президиума РАН Владимир Стародубов заявил, что это обстоятельство не должно вызывать панику. По его словам, учёные сейчас изучают штамм «омикрон» и, по имеющимся у специалистов предварительным данным, новый штамм «действительно заразный, но вызывает более лёгкие формы заболевания».

«Никаких особых действий сейчас в отношении предосторожности и безопасности не надо, — заявил Стародубов, подчеркнув необходимость сохранения уже действующих мер. — Пока необходимости менять вакцину нет. Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцины, которая будет более сильной».

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Тем временем в российском посольстве в Эфиопии рассказали РИА Новости, что большинство россиян, пожелавших покинуть ЮАР, уже выехали на родину через Аддис-Абебу.

«Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в Россию уже вылетело. Поэтому нужды в увеличении провозных ёмкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний», — сообщили в посольстве.

Там пояснили, что рейсами в Москву из эфиопской столицы пользуются только россияне, желающие вернуться домой из стран Южной Африки.

Особенности штамма «омикрон»

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил RT, что существующие вакцины от коронавируса будут работать и против штамма «омикрон», но выводы об их эффективности ещё предстоит сделать специалистам.

«У него большое количество мутаций. Мы столько никогда не видели одновременно в одном образце. Когда последовательность генома была загружена в международную базу данных, сразу привлекла к себе большое внимание», — сказал Хафизов.

По его словам, количество этих последовательностей начало быстро увеличиваться, из чего были сделаны выводы, что новый штамм, вероятно, более заразен. Хафизов добавил, что «омикрон» пока не получил широкого распространения в России.

В свою очередь, профессор Сколковского института науки и технологий, биолог Георгий Базыкин рассказал, что в «омикроне» наблюдается много обычных точечных мутаций про которые известно, что они связаны с узнаванием иммунной системы.

«Скорее всего, это означает, что этот вирус менее похож на коронавирус с точки зрения нашей иммунной системы, которая уже натренировалась на других вариантах, и ей будет сложнее его узнать», — сказал собеседник RT.

Он допустил, что в этом случае организму может потребоваться «дополнительное обучение», для чего, вероятно, придётся модифицировать существующие вакцины, однако данные на этот счёт пока требуют дополнительных исследований.

Последние данные о заболеваемости

Согласно данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 32 136 случаев коронавируса, выздоровели 28 070 человек, 1184 — скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний. За всё время наблюдений в РФ выявлено 9 833 749 случаев коронавируса. Зафиксировано 282 462 летальных исхода, выздоровели 8 530 476 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 228,5 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 485 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются почти 1,7 млн человек.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 3134 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировано 767 человек, скончался 91 пациент. На ИВЛ в больницах города находятся 560 человек.

По словам главврача московской клинической больницы №15 имени Филатова Валерия Вечорко, за минувшую неделю число госпитализаций пациентов с COVID-19 в это медучреждение сократилось, однако тяжесть течения заболевания не снижается. Вечорко отметил, что лишь 1% поступивших в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии прошли вакцинацию от коронавируса.

Вакцина для детей

Также в понедельник, 6 декабря, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что специалисты приступят к испытаниям вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет в начале 2022 года.

29 ноября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Минздрав поданы документы для получения разрешения на исследование прививки среди детей этой возрастной категории. Незадолго до этого, 24 ноября, Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

По словам Гинцбурга, антитела к COVID-19 у привитых подростков вырабатываются лучше, чем у взрослых. Он уточнил, что вакцина для подростков — это тот же «Спутник V», разведённый в пять раз.