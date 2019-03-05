Первые с конца: Украина упала на дно топ-40 самых влиятельных стран

Издание U.S. News & World Report опубликовало рейтинг самых влиятельных стран мира. Исследование подготовлено в сотрудничестве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и Университетом Пенсильвании.

В рамках написания материала было опрошено более 20 тысяч человек. В итоге топ-10 самых влиятельных стран выглядит следующим образом:

Соединённые Штаты Америки

Россия

Китай

ФРГ

Великобритания

Франция

Япония

Израиль

Саудовская Аравия

Южная Корея (в 2018 году заняла 11-е место)

Стоит отметить, что Украина в этом рейтинге заняла только 39-место (между Мексикой и Финляндией), что украинские СМИ преподносят в качестве достижения. Проблема заключается в том, что в прошлом году её поставили на 33-е место.

Полный список самых влиятельных стран