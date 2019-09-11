Первые российские вертолётоносцы построят в Керчи - СМИ

О предстоящей закладке на крымской верфи двух российских универсальных десантных кораблей, способных нести вертолёты, сообщили источники ТАСС. Как утверждается, заказ будет доверен заводу "Залив" в Керчи, а торжественный старт проекту дадут в мае 2020 года.

Эти корабли станут первыми вертолётоносцами, заложенными в России. Предполагается, что водоизмещение каждого из кораблей серии составит до 15 тысяч тонн. Головной корабль должен быть передан флоту уже до конца 2027 года.

Корабли нового типа смогут нести на борту более 10 вертолётов нескольких классов. Также проект предусматривает доковую камеру для десантных катеров. Разработка проекта уже практически завершена.

Замминистра обороны России Юрий Борисов в 2017 году говорил о перспективах строительства вертолётоносцев в России. Он настаивал на том, что это должны быть универсальные корабли, принципиально отличающиеся от французских "Мистралей".

Напомним, в 2011 году Москва подписала контракт на покупку у Франции вертолетоносцев типа "Мистраль", однако после украинского кризиса 2014 года поставки были сорваны. Париж выплатил компенсацию в размере около 950 млн евро. В рублёвом эквиваленте эта сумма вдвое превышает затраты российского бюджета на оплату судостроительных работ и обучение двух экипажей.