Первые результаты запрета на Украине русского языка

Как хорошо, что сейчас есть Интернет, который все запомнит так, как это было на самом деле, иначе бы потомки просто не поверили бы свидетельствам историков, которые описывали то, что творилось в мире.Больше всего думали бы на выдумку, читаю свидетельства о становлении «европейской» Украины, ведь все, что так происходит, граничит с абсурдом.Но, что будут думать потомки, мы никогда не узнаем, а вот что нам делать с такой реальностью – большой вопрос. Да, новое дно, тысячное по счету. На Украине власти настолько зарядили обстановку в стране, что люди уже стали клепать доносы друг на друга, обвиняя в служении Кремлю только из-за того, что человек говорит на русском языке.Напомню, что в середине января этого года в стране начал действовать закон, по которому запрещается говорить на русском языке в принципе. Вот нет, и все. Конечно, в законе сказано про сферу обслуживания, но какая разница, правда ведь? Летят доносы на всех. За месяц – 600 штук только по Киеву и области, что стало рекордом по всей Украине.Только представьте: люди специально идут в полицию, чтобы настучать на того, кто что-то сказал на русском языке, зная, что в такое трудное время на какого-то несчастного официанта упадет административка и штраф до 11,9 тысяч гривен. Разве это не свинство? Они же просто работают, а не планирую какой-то майдан.Что характерно, эксперты говорят, что Киев стал точкой схождения двух «Украин»: юго-восточную, где уже 7 лет борются за право говорить на том языке, на котором они хотят, и западной – где русофобы практически все. И вот столица между ними. Что характерно, многие предрекали, что украинские власти докатятся до ксенофобских законов. Теперь же они предрекают полный тоталитаризм, если не чего похуже.