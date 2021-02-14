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Первые результаты запрета на Украине русского языка
14 февраля 2021, 03:45 • 163 • Украина
Больше всего думали бы на выдумку, читаю свидетельства о становлении «европейской» Украины, ведь все, что так происходит, граничит с абсурдом.
Но, что будут думать потомки, мы никогда не узнаем, а вот что нам делать с такой реальностью – большой вопрос. Да, новое дно, тысячное по счету. На Украине власти настолько зарядили обстановку в стране, что люди уже стали клепать доносы друг на друга, обвиняя в служении Кремлю только из-за того, что человек говорит на русском языке.
Напомню, что в середине января этого года в стране начал действовать закон, по которому запрещается говорить на русском языке в принципе. Вот нет, и все. Конечно, в законе сказано про сферу обслуживания, но какая разница, правда ведь? Летят доносы на всех. За месяц – 600 штук только по Киеву и области, что стало рекордом по всей Украине.
Только представьте: люди специально идут в полицию, чтобы настучать на того, кто что-то сказал на русском языке, зная, что в такое трудное время на какого-то несчастного официанта упадет административка и штраф до 11,9 тысяч гривен. Разве это не свинство? Они же просто работают, а не планирую какой-то майдан.
Что характерно, эксперты говорят, что Киев стал точкой схождения двух «Украин»: юго-восточную, где уже 7 лет борются за право говорить на том языке, на котором они хотят, и западной – где русофобы практически все. И вот столица между ними. Что характерно, многие предрекали, что украинские власти докатятся до ксенофобских законов. Теперь же они предрекают полный тоталитаризм, если не чего похуже.
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