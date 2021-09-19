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Первые результаты выборов в России: Провалы и успехи
19 сентября 2021, 22:00 • 131 • Политика
Представлены первые результаты выборов в России. Рассказываем о провалах и успехах.
По данным обработки 5% бюллетеней, на прошедших в России выборах результаты распределились следующим образом:
Цифрами в беседе с Царьградом поделился собственный источник. В первую очередь представленная статистика отражает ситуацию на Дальнем Востоке, ведь там подсчёт начали первыми.
Если сравнивать с выборами 2016 года, настоящий провал постиг ЛДПР. Если несколько лет назад можно было рапортовать даже о конкуренции с "Единой Россией" - в четырёх из пяти дальневосточных регионов партия Жириновского вышла на второе место после "ЕР", - то теперь был риск проиграть даже "Новым людям", наскоро создавшим свой бренд. Например, на Камчатке тогда ЛДПР набрали 22,45%, на Чукотке - 11,9%, в ЕАО - 23,96%, согласно первым на тот момент результатам. Очевидно, провал связан и со скандалами, преследовавшими ЛДПР в последние недели и месяцы. О многих деталях некрасивой истории этой политической силы Царьград рассказал в фильме "Голубая партия".
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