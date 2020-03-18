Первые полеты курсанток Краснодарского военного авиаучилища пройдут 19 марта

Эти красавицы грезят боевыми машинами с момента поступления в авиационное училище, когда сквозь пот и слезы они завоевали право быть курсантами. Хотя изначально уверенности в том, что хрупких девушек допустят до штурвала истребителя, не было.

Но в июне 2019 года будущие покорительницы неба смогли задать свои вопросы главе государства во время Прямой линии. Одна из курсанток Алла Самкова спросила Владимира Путина, можно ли «девичьей эскадрилье» летать на других видах самолетов (кроме транспортных, которые изначально были в их учебной программе), в частности, истребители и штурмовики? Президент ответил, что не видит никаких преград. Получив добро, третьекурсницы тут же написали заявления на имя начальника училища. Рапорты появились и от учащихся второго курса.

Прежде, чем сесть в кабину самолета, красавицы проходят курс наземной подготовки.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Документы получили от девяти девушек. С 3-го курса всего четверо: двое планируют летать на истребителях, одна девушка - на штурмовике, еще одна хочет пополнить ряды дальней авиации, - уточняют в училище. – Кроме того, в истребительной авиации свое будущее видят пять девушек-курсантов 2-го курса.

«Спокойные полеты не для нас!»

Среди тех, кто записался в истребители, миниатюрная девушка с косой, 19-летняя Владислава Григоренко. Сложно поверить, но эта, на первый взгляд, хрупкая курсантка 3 курса готова к сильным перегрузкам на боевом самолете. Вместе с ней грезит скоростными машинами и 21-летняя Юлия Бабич, которая занимается в секции парашютно-десантного спорта. За спиной у девушки уже 18 прыжков, поэтому к экстриму ей не привыкать.

За спиной у девушки уже 18 прыжков, поэтому к экстриму ей не привыкать.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Во время полета на Л-39, например, при выполнении петли может возникать перегрузка до 5 единиц. Но в истребителях контролирует ее сам пилот. Это мне и нравится, - улыбается курсант.

А вот 22-летняя третьекурсница Анна Щербакова предпочтение отдала штурмовикам. Говорят, что не каждому хорошему летчику подвластна такая машина – уж слишком тяжело управлять «летающим танком» и одновременно ориентироваться в боевой обстановке. Но эта девушка маневренной авиацией интересовалась с первого дня обучения.

- Когда я выбрала это направление, самое главное - меня поддержали родители и педагоги. А тут еще Владимир Владимирович, - говорит Анна.

24-летняя Екатерина Пчела в отличие от других курсанток еще до поступления с самолетами была на «ты». В 21 год она окончила училище гражданской авиации и получила свидетельство коммерческого пилота - за плечами у нее было 150 часов налета.

Екатерина Пчела еще до поступления получила свидетельство коммерческого пилота.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Но будущее хочу связать с дальней авиацией. К этому я пришла после того, как все взвесила, посоветовалась с отцом, он командир дивизии дальней авиации в Энгельсе. Да, бывают многочасовые полеты, но ты все же бываешь дома, - рассказывает девушка. - В то время как военно-транспортная авиация предполагает длительные командировки. Но я же все-таки будущая хранительница очага!

А вот второкурсницы Ксения Игнатенко, Елена Кириллова и Екатерина Батталова рассматривают для работы лишь один вид авиации - истребители.

- Эти самолеты подходят к нашему характеру - спокойные полеты точно не для нас! - смело заявляют девушки.

Елизавета Федотова еще до поступления в училище планировала обучаться на истребителях. Правда, боевые машины для нее не самоцель. 20-летняя курсант мечтает бороздить космос.

- Чем выше, тем лучше, - улыбается девушка. – Конечно, для работы в невесомости предъявляются определенные требования, нужен большой опыт. А истребители как раз помогают выработать полезный навык - самостоятельное выполнение задачи.

Тесты на прочность

Получить допуск в небо непросто. К пилотам истребителей предъявляют высочайшие требования - отменное здоровье, отличная выносливость и стрессоустойчивость. В любых условиях летчик должен оставаться непоколебимым, а его боевая машина не сойти с намеченного курса.

Именно поэтому только девять курсантов Краснодарского авиационного училища прошли врачебно-летную комиссию в Москве. Сначала девушки сдавали анализы и проходили обследование у врачей. Далее красавиц испытывали на прочность всеми возможными способами. И если с барокамерой они уже были знакомы, то другие тесты были для них в новинку.

- Специалисты проверяли, как на наш организм влияет декомпрессия. Это резкое понижение давления. Такое иногда происходит во время разгерметизации салона самолета, - рассказывает 19-летняя Ксения Игнатенко. - А на велоэргометре мы крутили педали, но должны были держать заданный темп.

В общей сложности девушки должны были пройти пять нагрузок. Если все показатели в норме, то их допускают на центрифугу.

Кстати, во время прохождения комиссии девушки были не одни. Испытания красавицы проходили вместе с действующими пилотами. Курсанты пересеклись с «Соколами России».

- Я стояла перед кабинетом, где было испытание «Центрифуга». Наверное, по мне видно было, что я нервничаю. В какой-то момент ко мне подошел командир звена авиагруппы капитан Виталий Сорокин. Он начал разговаривать со мной, беседой пытался отвлечь меня от переживаний. И это помогло - стало спокойно, - вспоминает Екатерина Батталова.

Перед началом теста врачи накладывают на испытателя специальные электроды, надевают манжеты, пояс и ушной датчик для измерения физиологических показателей организма.

- Во время этой неприятной процедуры специалисты комиссии проверяют, не ухудшились ли у нас концентрация внимания и зрение, как мы себя чувствуем, - делится впечатлениями 20-летняя Елена Кириллова.

На истребителях, которыми так грезят красавицы, перегрузки достигают пяти единиц. Неподготовленный человек может потерять сознание, а это недопустимо для летчика. Но все девять девушек справились успешно.

Правда, на этом еще не все. Прежде, чем сесть в кабину самолета, красавицы-курсанты проходят курс наземной подготовки. Сначала сдают теоретическую часть, затем, на крылатом тренажере демонстрируют готовность подняться в воздух. Здесь до автоматизма отрабатываются все элементы действий в воздухе, а также в возможных экстремальных ситуациях. Лишь после этого – добро пожаловать на борт.

КОММЕНТАРИЙ НАЧАЛЬНИКА УЧИЛИЩА

- Все 9 девушек, изъявивших желание летать на самолетах современной истребительно-штурмовой авиации, прошли соответствующую врачебно-летную комиссию. Проходили и так называемую центрифугу, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища, генерал-майор Сергей Румянцев. - По итогам все девушки признаны абсолютно здоровыми, годными к работе и использованию их на тех типах самолетов, на которых хотят летать.

Четыре девушки третьего курса будут выполнять полеты на реактивном учебном самолете Л-39, который многие пилоты называют «Альбатрос». Тренировки красавиц начнутся в июне и продлятся до первых чисел октября. В общей сложности - 60 часов налета.

А пятерым второкурсницам посчастливится приступить к практике уже этой весной.

- Планируется, что с 19 марта впервые в современной истории для этих девушек проведем летную практику на турбовинтовом самолете первоначального обучения DA42T. Они начнут занятия на аэродроме в Краснодаре, - добавляет Сергей Румянцев. - Именно на самолете DA42T, можно посмотреть, какова обучаемость курсантов.

Учащиеся второго курса получат около 20 часов налета - тренировки продолжатся до мая. Но этого будет достаточно, чтобы глубоко изучить профессионально-психологические качества девушки. Это, в свою очередь, покажет, подходят девушки для истребителей или все же им стоит выбрать другой вид авиации. А далее, если красавицы будут хорошо справляться, на 3 курсе пересядут на Л-39.

На каждом курсе у девушек по итогам обучения будут зачетные полеты.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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