Первые лица стран мира с подтверждённым COVID-19 в 2020 году

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире число заражённых коронавирусом достигло 34,49 млн, из них свыше 1,025 млн умерли. Специалисты Университета Джонса Хопкинса, сообщают, что число заболевших по всему миру насчитывает свыше 34,9 млн человек, 1,033 млн из которых скончались.

Сюжет: Коронавирус

Первые сообщения о выявленном коронавирусе у высокопоставленного чиновника появились 12 марта 2020 года. Заболевание подтвердилось у премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Предлагаем ознакомиться со списком первых лиц, переболевших коронавирусом с начала текущего года (в обратной хронологии).

2 октября глава Соединённых Штатов Дональд Трамп лично сообщил о том, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Лечащий врач президента сообщал, что самочувствие президентской четы уже стало лучше. Накануне Трамп рассказал в своём Twitter, что его лечение проходит нормально, а также поблагодарил всех за поддержку. Штаты лидируют по количеству заражённых в мире – 7 383 243 человека (здесь и далее приведены данные Университета Джонса Хопкинса на 04.10.2020г.).

29 сентября бывший украинский лидер Пётр Порошенко лично сообщил о том, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Накануне его супруга Марина Порошенко поделилась, что политик госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких. На Украине зарегистрировано 232,4 тысячи заболевших.

28 июля появились сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел COVID-19 бессимптомно. Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии насчитывает 79,8 тысяч человек.

9 июля тесты на СOVID-19, которые были сданы временным президентом Боливии Жанин Аньес, показали положительный результат. 28 июля Аньес рассказала о полном выздоровлении от коронавируса. На протяжении всей болезни политик чувствовала себя достаточно хорошо и находилась в изоляции. В Боливии зарегистрировано 136,5 тысяч заболевших.

7 июля коронавирус был выявлен у президента Бразилии Жаира Болсонару. Результаты трёх первых тестов были положительными. 25 июля Болсонару сообщил о том, что сданный им очередной анализ дал отрицательный результат. Страна занимает третье место по числу заболевших (4 906 833 человек) после США и Индии.

18 июня диагноз на коронавирус подтвердился у первого президента Казахстана, занимающего ныне пост председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 июля Назарбаев сообщил о том, что вылечился от коронавируса. В Казахстане зарегистрировано 108,1 тысяча заболевших.

17 июня у лидера Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и его супруги был диагностирован COVID-19. 19 июня президента госпитализировали с подтверждённым коронавирусом и пневмонией, а 2 июля главу государства выписали из больницы. В стране зарегистрировано 78,7 тысяч заболевших коронавирусом.

1 июня Никол Пашинян, занимающий пост премьер-министра Армении, заявил о том, что он и его семья заразились коронавирусом, а 8 июня появились данные об их полном выздоровлении. В Армении число заражённых насчитывает 52,4 тысячи человек.

30 апреля коронавирус обнаружен у премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина. В связи с положительным результатом теста премьер принял решение о прохождении лечения в больнице. 19 мая Мишустин сообщил о своём выздоровлении. На сегодняшний день в России насчитывается 1 209 039 заболевших. Страна находится на четвёртом месте по числу инфицированных в мире.

27 марта Борис Джонсон, премьер Великобритании, объявил о своём заражении коронавирусом. Он перешёл в режим самоизоляции, однако не стал отказываться от выполнения своих обязанностей на посту министра. 6 апреля было заявлено об ухудшении самочувствия премьера – он был доставлен в реанимацию. 7 апреля состояние Джонсона стабилизировалось, а 9 апреля он был переведён в обычную палату. Далее, 12 апреля Бориса Джонсона выписали из больницы в Лондоне, а результат сданного им теста был отрицательным. В Британии зарегистрировано 482,6 тысячи заразившихся коронавирусом

25 марта положительным оказался тест на коронавирус, который сдал британский принц Чарльз. Принц перешёл на режим самоизоляции, у Чарльза наблюдались слабые симптомы заболевания. Его супруга Камилла также сдала тесты на коронавирус, результаты которых не подтвердили наличие заболевания. 30 марта принц вышел из самоизоляции.

19 марта коронавирус был выявлен у князя Монако Альбера II. 31 марта появились официальные сообщения о его полном выздоровлении. Сейчас в Монако зарегистрировано 222 заболевших.

12 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо уведомил о решении перейти в режим самоизоляции и продолжить работать из дома. Он аргументировал это тем, что у его супруги Софи проявились признаки вирусного заболевания. 13 марта сданный ею тест на наличие коронавируса показал положительный результат. 29 марта супруга премьер-министра Канады сообщила о полном выздоровлении. В Канаде зарегистрировано 166,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом.