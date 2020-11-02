Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв

По итогам обработки 63% бюллетеней Додон лидирует с 36,3% голосов. За ним с небольшим отрывом идёт глава оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду (30,8%), а за ней - мэр города Бельцы Ренато Усатый (16,8%).

Отметим, что молдавская оппозиция заранее предупредила, что организует массовые акции протеста в случае победы пророссийского кандидата Додона на выборах.

Об опасности повторения белорусского сценария в Молдавии заявлял также глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, за молдавской оппозицией стоят США, которые уже направили в Кишинёв специалистов по цветным революциям. Если на выборах победит Додон, то аффилированные НКО и СМИ начнут забрасывать инфополе фейками о фальсификациях и использовать это для организации массовых протестов. Именно так происходило после выборов в Киргизии и Белоруссии.