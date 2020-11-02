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Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
02 ноября 2020, 12:40 • 223 • Политика
Стали известны первые итоги президентских выборов в Молдавии. Действующий глава государства Игорь Додон ушёл в отрыв. Такие предварительные данные в воскресенье обнародовал ЦИК страны.
По итогам обработки 63% бюллетеней Додон лидирует с 36,3% голосов. За ним с небольшим отрывом идёт глава оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду (30,8%), а за ней - мэр города Бельцы Ренато Усатый (16,8%).
Отметим, что молдавская оппозиция заранее предупредила, что организует массовые акции протеста в случае победы пророссийского кандидата Додона на выборах.
Об опасности повторения белорусского сценария в Молдавии заявлял также глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, за молдавской оппозицией стоят США, которые уже направили в Кишинёв специалистов по цветным революциям. Если на выборах победит Додон, то аффилированные НКО и СМИ начнут забрасывать инфополе фейками о фальсификациях и использовать это для организации массовых протестов. Именно так происходило после выборов в Киргизии и Белоруссии.
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