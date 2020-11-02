Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Главная / Политика

Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв

02 ноября 2020, 12:40  •  223 • Политика
Стали известны первые итоги президентских выборов в Молдавии. Действующий глава государства Игорь Додон ушёл в отрыв. Такие предварительные данные в воскресенье обнародовал ЦИК страны.
По итогам обработки 63% бюллетеней Додон лидирует с 36,3% голосов. За ним с небольшим отрывом идёт глава оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду (30,8%), а за ней - мэр города Бельцы Ренато Усатый (16,8%).
Отметим, что молдавская оппозиция заранее предупредила, что организует массовые акции протеста в случае победы пророссийского кандидата Додона на выборах.
Об опасности повторения белорусского сценария в Молдавии заявлял также глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, за молдавской оппозицией стоят США, которые уже направили в Кишинёв специалистов по цветным революциям. Если на выборах победит Додон, то аффилированные НКО и СМИ начнут забрасывать инфополе фейками о фальсификациях и использовать это для организации массовых протестов. Именно так происходило после выборов в Киргизии и Белоруссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



223
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звонку Эрдогану?
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для воюющих в Карабахе наёмников
02 ноября 2020, 09:00
"Российские пограничники убиты": Азербайджан начал информационную войну
02 ноября 2020, 01:40
Путин подписал закон о "бессмертии" президентов
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - ист...
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией туре...
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звон...
02 ноября 2020, 03:30
Выборы в Молдове: во второй тур выходят Додон и Санду
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для вою...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
01 ноября 2020, 08:15
О Европе можно забыть: Украина начала мечтать о российском уровне жизни
26 октября 2020, 21:10
Конец войны - "политическое самоубийство" для Алиева: Вскрылось второе дно переговоров по Карабаху
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.