Первые итоги переговоров в Женеве: "Ядерную войну нельзя выиграть" - замгоссекретаря США

Делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана. При этом США всё равно обсуждают с союзниками возможность введения ограничений на экспорт в Россию, отметила замгоссекретаря США.

На переговорах в Женеве делегации США и России подтвердили тезис о том, что ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана. Об этом сообщила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Речь идёт о первом раунде переговоров, который состоялся в понедельник, 10 января, в Женеве по гарантиям безопасности, которые предложила Россия. Они предполагают отвод вооружений от границ стран-участниц, а также другие условия, включая непринятие Украины и Грузии в НАТО.

Делегации США и России подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана,

- заявила Уэнди Шерман на брифинге.

Также она добавила, что США обсуждают с союзниками возможность введения ограничений на экспорт в Россию.