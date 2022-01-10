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Первые итоги переговоров в Женеве: "Ядерную войну нельзя выиграть" - замгоссекретаря США

10 января 2022, 21:25  •  116 • Политика
Делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана. При этом США всё равно обсуждают с союзниками возможность введения ограничений на экспорт в Россию, отметила замгоссекретаря США.
На переговорах в Женеве делегации США и России подтвердили тезис о том, что ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана. Об этом сообщила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Речь идёт о первом раунде переговоров, который состоялся в понедельник, 10 января, в Женеве по гарантиям безопасности, которые предложила Россия. Они предполагают отвод вооружений от границ стран-участниц, а также другие условия, включая непринятие Украины и Грузии в НАТО.
Делегации США и России подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана,
- заявила Уэнди Шерман на брифинге.
Также она добавила, что США обсуждают с союзниками возможность введения ограничений на экспорт в Россию.

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