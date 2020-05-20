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Первые испытания вакцины от COVID-19 на людях проведены. Moderna похвасталась результатом
20 мая 2020, 01:55 • 36 • В мире
The New York Times сообщает о том, что компания Moderna представила результаты первых испытаний своей вакцины от COVID-19 уже на людях: 8 добровольцев получили по 2 дозы препарата.
Американская компания Moderna похвасталась своими результатами первых испытаний вакцины от COVID-19, которые прошли на 8 добровольцах. Препарат, напомним, компания разрабатывает в партнёрстве с Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID).
Как сообщает The New York Times, препарат прошёл первую фазу испытаний и кажется не только безопасным для использования, но и способным стимулировать иммунный ответ против коронавируса.
Отмечается, что первые испытания препарата стартовали в марте и каждый доброволец получил по две дозы вакцины. Участников эксперимента после инъекций тестировали на образование антител.
Судя по представленным в СМИ результатам, выработавшиеся после инъекций антитела обладали способностью останавливать размножение коронавируса. Как уточняется, их уровень в организме соответствовал тому, что был у ранее переболевших COVID-19. А это говорит об успешном испытании вакцины.
Следующая фаза испытаний, которая намечена на ближайшее время, предполагает увеличение количества подопытных в разы. Ожидается, что участие в них примут 600 человек. Третья фаза эксперимента запланирована на июль.
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