Первые двухтопливные: как новые паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» обеспечат связь с Калининградом

Первый в России двухтопливный паром с ледовым усилением Агс4 «Маршал Рокоссовский» способен перевозить более 8 тыс. т груза. Об этом заявил в интервью RT генеральный директор Невского судостроительно-судоремонтного завода (Невский ССЗ) Евгений Кузнецов. По его словам, корабль может вместить пассажирские вагоны, железнодорожные цистерны, полуприцепы и другой грузовой транспорт. Судно уже начало работать на линии Усть-Луга — Балтийск. В стадии достройки находится ещё одна аналогичная платформа — «Генерал Черняховский». По мнению экспертов, оба парома отличают высокие ходовые качества и хорошая вместимость. Их эксплуатация обеспечит Калининградскую область надёжной связью с остальной территорией России.

Генеральный директор ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» Евгений Кузнецов в интервью RT раскрыл характеристики уникального автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF19M «Маршал Рокоссовский». Этот завод — один из производителей судна.

Напомним, 4 марта президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага на данном грузовом корабле. В этот же день команда морского парома приступила к своим профессиональным обязанностям и вышла на линию Усть-Луга — Балтийск (морской порт Калининград).

«Паром «Маршал Рокоссовский» имеет две грузовые палубы (главную и верхнюю), которые способны принять до 8120 т груза. Главная палуба предназначена как для перевозки железнодорожных составов с нагрузкой 23,5 т на ось, так и для перевозки грузовых автомобилей с полуприцепом», — сказал Кузнецов.

Как добавил Кузнецов, на главной палубе корабля можно разместить 80 железнодорожных цистерн, либо 54 полувагона, либо 36 пассажирских вагонов. Без перевозки железнодорожных составов максимальная вместимость составляет 58 автопоездов. Кроме того, «Маршал Рокоссовский» может перевозить опасные грузы (топливо, различные химикаты) и до трёх десятков 20-футовых рефрижераторных контейнеров.

В свою очередь, верхняя палуба парома, как сообщил Кузнецов, позволяет разместить до 15 грузовых прицепов длиной до 13,5 м и общей массой до 600 т. Погрузка на неё осуществляется с главной палубы через внутреннюю рампу.

Расчётное время погрузки и выгрузки 80 ж/д цистерн и 15 грузовых прицепов на новом пароме Невский ССЗ оценивает в четыре часа. По мнению экспертов, это хороший показатель, но сам Кузнецов считает, что логистические преимущества «Маршала Рокоссовского» в полной мере проявятся в ходе эксплуатации.

«Только опыт эксплуатации выявляет логистические преимущества морского транспорта. На мой взгляд, некорректно было бы сравнивать «Маршала Рокоссовского» с другими кораблями, действующими на той же линии, например с паромом «Балтийск». Это другое судно — у него три ж/д палубы и большая грузовместимость. Естественно, что для «Балтийска» требуется больше грузовых операций, чем для «Маршала Рокоссовского», — пояснил Кузнецов.

По словам гендиректора Невского ССЗ, технические достоинства «Маршала Рокоссовского» заключены в превосходной управляемости (особенно при неблагоприятных погодных условиях) и в высокоэффективной главной энергетической установке (ГЭУ).

«ГЭУ судна состоит из двух двухтопливных двигателей внутреннего сгорания мощностью по 6000 кВт каждый. Основным топливом является сжиженный природный газ (СПГ), который хранится в криогенных ёмкостях на судне. Второе топливо — это дизель с содержанием серы не более 0,10%, что отвечает современным экологическим требованиям», — подчеркнул Кузнецов.

Паром «Маршал Рокоссовский»

© ФГУП «Росморпорт»

Как отметил Кузнецов, главная энергетическая установка «Маршала Рокоссовского» позволяет полностью исключить выброс в Балтийское море окислов серы и твёрдых частиц, снизить на 94% эмиссию окислов азота и на 26% углекислого газа.

Невский ССЗ — одна из ведущих отечественных верфей в области гражданского судостроения. Компания специализируется на строительстве танкеров, сухогрузов, буксиров, судов технического флота. Завод входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) и является базовым предприятием Ленинградского регионального объединения Союза Машиностроителей России.

«Надёжная связь»

Заказчиком «Маршала Рокоссовского» является ФГУП «Росморпорт». Как ожидают на предприятии, паром будет совершать до двух рейсов в неделю. На переход из Усть-Луги судно будет затрачивать примерно 52 часа. Первый рейс корабля прошёл с 4 по 7 марта. Прибыв в Калининград, он доставил 31 единицу колёсной техники, 22 железнодорожных вагона, продукцию для строительной отрасли региона.

«Маршал Рокоссовский» является первым в России двухтопливным паромом с ледовым усилением Агс4. Судно способно самостоятельно ходить в море при толщине льда до 0,6 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летнее-осеннюю. В условиях Балтики новейшему парому не будет требоваться сопровождение ледокола.

Наибольшая длина «Маршала Рокоссовского» составляет почти 200 м, ширина — 27 м, скорость хода на чистой воде — 16,5 узла (30,5 км/ч), экипаж — 24 человека.

Паром был спущен на воду в августе 2020 года. В постройке корабля, помимо Невского ССЗ, принимала участие турецкая верфь Kuzey Star Shipyard. Данное предприятие является крупным подрядчиком России в создании морского транспорта, в том числе ледоколов.

На «Маршале Рокоссовском» турецкая компания выполняла работы по монтажу бортовых конструкций и двухтопливной силовой установки. С 2019 года Невский ССЗ и Kuzey Star Shipyard строят ещё один корабль проекта CNF19M — «Генерал Черняховский». Судно было спущено на воду в мае 2021 года и должно войти в строй в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что оба транспорта могут в перспективе заменить паромы проекта CNF05 «Балтийск» и «Амбал», работающие сейчас на линии Усть-Луга — Балтийск. Эти паромы-близнецы были построены на верфи в Бремерхафене (ФРГ) в 1984 и 1990 годах соответственно.

«На сегодняшний день паромы CNF05 продолжают эксплуатироваться, но, как я думаю, в дальнейшем они будут выведены из строя, так как приближаются к исчерпанию своих эксплуатационных ресурсов. Ещё один вариант — перевод «Балтийска» и «Амбала» на новую линию перевозок между Калининградом и портом Бронка в Петербурге, если она будет создана», — заявила в комментарии RT главный редактор медиа-группы PortNews Надежда Малышева.

Паром «Маршал Рокоссовский»

© Пресс-служба Невского ССЗ

Как сообщил на церемонии поднятия государственного флага над «Маршалом Рокоссовским» Владимир Путин, эксплуатация этого корабля проекта CNF19M увеличит объём грузооборота на линии Усть-Луга — Балтийск в 1,5 раза.

«Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надёжную связь западного форпоста России со всей страной. А это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, для бесперебойных поставок продукции и устойчивой работы компаний и предприятий региона», — сказал президент России.

Другой участник церемонии — министр транспорта РФ Виталий Савельев — заявил, что ввод в строй кораблей проекта CNF19M повысит транспортную доступность Калининградской области.

Также глава ведомства отметил, что «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» в дальнейшем будут задействованы в проекте применения автономного судовождения. Суть данной идеи заключается в том, что функции управлении и навигации морских транспортных кораблей будут осуществляться операторами на берегу при помощи пультов дистанционного управления (ПДУ).

Соответствующий центр планируется запустить в Санкт-Петербурге, а в порту Калининграда будет развернута сеть широкополосной передачи данных. Сейчас дистанционная система управления находится на стадии испытаний.

В Минтрансе ожидают, что подключение «Маршала Рокоссовского» и «Генерала Черняховского» к системе автономного судовождения «позволит значительно снизить влияние «человеческого фактора» на безопасность морских перевозок, а в перспективе внедрение новых технологий приведёт к уменьшению себестоимости грузоперевозок за счёт снижения эксплуатационных затрат».

Санкционный фактор

Надежда Малышева считает, что грузовые корабли проекта CNF19M имеют большое значение для реализации планов России по практическому внедрению ряда новейших технологий в гражданский флот. Одна из них — создание двухтопливных судов. По словам эксперта, большим достижением является то, что «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» в качестве основного топлива будут использовать экологически чистый СПГ.

«Это обусловлено жёсткими экологическими требованиями, которые распространяются на акваторию Балтийского моря. Помимо этого, оба парома отличают действительно очень хорошие ходовые качества и вместимость. Всё специально просчитывалось для эффективной эксплуатации на линии Усть-Луга — Балтийск», — сказала Малышева.

По прогнозу Малышевой, введённые недавно Западом санкции не должны сдвинуть срок достройки второго корабля проекта CNF19M.

Строящийся по заказу ФГУП «Росморпорт» паром «Генерал Черняховский»

© ФГУП «Росморпорт»

Напомним, новый пакет рестрикций в отношении отечественной судостроительной отрасли был введён ЕС после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Санкции предполагают ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи. Оборудование для обеспечения безопасности морского судоходства может поставляться в Россию на условиях предварительного оповещения властей Евросоюза.

Однако, как отметила Малышева, все основные системы и агрегаты, которые требуется установить на «Генерале Черняховском», были закуплены до введения западных санкций.

«ГЭУ и рулевые колонки были приобретены раньше и, по всей видимости, уже установлены. Насколько я понимаю, на «Генерале Черняховском» осталось провести совсем небольшой объём работ и затем приступить к испытаниям, чтобы осенью сдать заказчику. К тому же достройка парома выполняется в Турции, которая придерживается нейтралитета по антироссийским санкциям», — пояснила Малышева.

11 марта генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов выступил с видеообращением к сотрудникам, в котором заявил, что очередные западные рестрикции не окажут существенного влияния на деятельность корпорации.

«ОСК работает в условиях постоянного давления уже восемь лет, но при этом, по известной поговорке, мы становимся только крепче, эффективнее. Мы, находясь под санкциями, все последние годы только наращиваем выпуск продукции. Так будет и впредь», — сказал Рахманов.

В то же время глава ОСК признал, что ситуация с реализацией гражданских заказов будет непростой. По этой причине инженерный коллектив корпорации и её деловые партнёры сосредоточат усилия на том, чтобы вывести импортозамещение на новый уровень.

Главный редактор газеты «Морские вести России» Анатолий Кузнецов в беседе с RT выразил уверенность, что западные санкции не повлияют на достройку «Генерала Черняховского» и турецкая верфь выполнит свои обязательства перед РФ.