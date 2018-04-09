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«Первые автобусы уже покинули город»: началась эвакуация боевиков «Джейш аль-Ислама» из сирийской Думы

09 апреля 2018, 02:09  •  62 • В мире
Минобороны России договорилось с главарями радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в городе Думе и выходе боевиков из сирийской провинции Восточная Гута. Первые автобусы с исламистами и членами их семей уже покинули Думу. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, в настоящее время военные действия в Думе не ведутся. Как сообщают сирийские СМИ, боевики согласились освободить всех пленных в городе после переговоров с командованием армии САР.
 
AFP
 

Российские военные договорились с новыми главарями радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в городе Думе и выходе боевиков из сирийской провинции Восточная Гута. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Сегодня российским Центром по примирению проведены переговоры с лидерами «Джейш аль-Ислама», в ходе которых достигнуты договорённости по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из города Думы», — заявил он. 

Для этих целей, по словам генерал-майора, вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин. 

Как подчеркнули в Минобороны, боевые действия в Думе прекращены.

В город уже вошла колона из 100 автобусов для вывоза первой партии боевиков. Некоторые автобусы с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей уже покинули город.

«Начался вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Думы в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин», — говорится в сообщении ведомства, имеющемся в распоряжении RT. 

Всего планируется выход максимум 8 тыс. боевиков и около 40 тыс. членов их семей.

«Это ещё раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более чем очередная фальшивка», — отметил Евтушенко. 

При этом он добавил, что «Джейш аль-Ислам» сохраняет контроль над Думой.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что боевики «Джейш аль-Ислама» согласились освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан в Думе и покинуть город.

  • Эвакуация боевиков из Восточной Гуты 23 марта
  • Reuters

Договорённость была достигнута на встрече представителей командования армии САР с полевыми командирами экстремистской группировки в районе лагеря беженцев Аль-Вафидин.

Отмечалось, что боевики будут перевезены из Думы в город Джараблус в течение 48 часов.

По данным агентства SANA, боевики сами попросили Дамаск возобновить переговоры и прекратили боевые действия, после того как понесли существенные потери в результате ответного огня правительственных войск.

Между тем мирные жители Думы вышли на массовые демонстрации против боевиков «Джейш аль-Ислама», сообщил сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

«Сейчас митинги идут в Хаджарии, на площадях Шухада и Гханам и в квартале Арак. Их (мирных жителей. — RT) оберегают 15—20 боевиков, которые перешли на сторону гражданских», — рассказал он РИА Новости.

«Запад хотел сорвать вывод боевиков из Думы»

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Как сообщили в Минобороны России, ряд западных стран прибегает к мерам информационного характера, чтобы сорвать намеченную на 8 апреля операцию по выводу из Думы боевиков «Джейш аль-Ислама». 

«Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», — сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, некоторые неправительственные организации, в частности «Белые каски», сообщили о том, что 7 апреля сирийские войска сбросили на территорию Думы бомбу с хлором. 

«Решительно опровергаем эту информацию», — подчеркнул Евтушенко.

В Центре по примирению также заявили о готовности направить российских специалистов для сбора необходимых данных, чтобы подтвердить «сфабрикованный характер» информации, представленной неправительственными организациями.

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  • AFP

Между тем Россия созывает в понедельник, 9 апреля, заседание СБ ООН по вопросу угрозы международному миру и безопасности. По его окончании Совбез перейдет к обсуждению ситуации в Сирии после сообщений о предполагаемой химатаке в Восточной Гуте.

Борьба за Думу

5 марта российским военным Центра примирения удалось договориться о мирном урегулировании ситуации в Думе с главарём «Джейш аль-Ислама» Абу Хумамом. Однако в группировке произошёл раскол, и согласившиеся на перемирие лидеры боевиков, включая Абу Хумама, были убиты. 

Сирийские войска были вынуждены начать операцию по вытеснению боевиков из Думы. Дамаск выдвинул мятежникам ультиматум: приостановка наступления будет возможна только после освобождения военнопленных и гражданских, которых удерживают в качестве живого щита. Ещё одно условие — передача всего тяжёлого вооружения.

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6 апреля источники в службе безопасности Сирии сообщали о готовности к достижению окончательного соглашения между правительственными войсками и боевиками под гарантии России. Однако на следующий день, 7 апреля, «Джейш аль-Ислам» нарушил все переговоры, возобновив боевые действия и массированные обстрелы Дамаска. В результате вывод мятежников и их семей из Думы был приостановлен. В ответ сирийская армия начала операцию по освобождению Думы от боевиков.

Напомним, Дума — последний оплот боевиков в Восточной Гуте.

Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции России и Сирии из Думы удалось вывезти в провинцию Идлиб всех боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и их семьи, в начале недели из последнего захваченного города в Гуте несколько групп боевиков «Джейш аль-Ислама» вывезены в Джараблус.

Как Дамаск обвинили в химатаке 

Тем временем западные СМИ сообщили о том, что сирийская армия якобы устроила химическую атаку в Думе. Первоисточники этой информации — боевики и оппозиционные Башару Асаду правозащитники.

В частности, о применении химоружия заявили Организация по защите и спасению мирных жителей («Белые каски»), Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, Сирийско-американское медицинское общество (SAMS), Союз медицинских организаций и Медиацентр Гуты.

Как утверждают боевики, правительственные войска якобы сбросили на Думу бомбу с хлором. Руководитель центра мониторинга Рами Абдул-Рахман распространил сведения о том, что жертвами удушья якобы стали 10 мирных жителей, пострадали около 70 человек.

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Дамаск назвал подобные сведения ложью. Сирийская сторона заявила, что это была провокация, организованная бандформированием «Джейш аль-Ислам».

В МИД РФ также заявили, что обвинения правительства Сирии в проведении химатаки — лживые домыслы, которые могут стать предлогом для нанесения ударов по Сирии.

«Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — подчеркнули в министерстве.

Руководитель кафедры политических наук Хелуанского университета Магед Ботрос считает, что таким образом США пытаются надавить на Россию в вопросе поддержки режима Башара Асада. 

«Это попытка шантажировать Россию и сирийский режим. Американские власти пытаются надавить на Россию и вынудить её отказаться от поддержки режима Асада», — заявил он в эфире RT.

По его словам, предположения о причастности Дамаска к химатаке попросту нелогичны. 

«Для чего сирийскому режиму совершать такое военное преступление? Для этого нет никакой причины. К тому же есть свидетельства того, что все запасы химоружия находятся на территории, контролируемой террористами. Кроме того, две недели назад сирийское правительство предупреждало о возможных провокациях боевиков с применением химоружия с целью дестабилизировать ситуацию и надавить на сирийский режим», — отметил политолог.

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