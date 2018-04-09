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«Первые автобусы уже покинули город»: началась эвакуация боевиков «Джейш аль-Ислама» из сирийской Думы
09 апреля 2018, 02:09 • 62 • В мире
Минобороны России договорилось с главарями радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в городе Думе и выходе боевиков из сирийской провинции Восточная Гута. Первые автобусы с исламистами и членами их семей уже покинули Думу. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, в настоящее время военные действия в Думе не ведутся. Как сообщают сирийские СМИ, боевики согласились освободить всех пленных в городе после переговоров с командованием армии САР.
AFP
Российские военные договорились с новыми главарями радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в городе Думе и выходе боевиков из сирийской провинции Восточная Гута. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.
Для этих целей, по словам генерал-майора, вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин.
Как подчеркнули в Минобороны, боевые действия в Думе прекращены.
В город уже вошла колона из 100 автобусов для вывоза первой партии боевиков. Некоторые автобусы с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей уже покинули город.
«Начался вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Думы в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин», — говорится в сообщении ведомства, имеющемся в распоряжении RT.
Всего планируется выход максимум 8 тыс. боевиков и около 40 тыс. членов их семей.
«Это ещё раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более чем очередная фальшивка», — отметил Евтушенко.
При этом он добавил, что «Джейш аль-Ислам» сохраняет контроль над Думой.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что боевики «Джейш аль-Ислама» согласились освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан в Думе и покинуть город.
Договорённость была достигнута на встрече представителей командования армии САР с полевыми командирами экстремистской группировки в районе лагеря беженцев Аль-Вафидин.
Отмечалось, что боевики будут перевезены из Думы в город Джараблус в течение 48 часов.
По данным агентства SANA, боевики сами попросили Дамаск возобновить переговоры и прекратили боевые действия, после того как понесли существенные потери в результате ответного огня правительственных войск.
Между тем мирные жители Думы вышли на массовые демонстрации против боевиков «Джейш аль-Ислама», сообщил сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
«Сейчас митинги идут в Хаджарии, на площадях Шухада и Гханам и в квартале Арак. Их (мирных жителей. — RT) оберегают 15—20 боевиков, которые перешли на сторону гражданских», — рассказал он РИА Новости.
«Запад хотел сорвать вывод боевиков из Думы»
Как сообщили в Минобороны России, ряд западных стран прибегает к мерам информационного характера, чтобы сорвать намеченную на 8 апреля операцию по выводу из Думы боевиков «Джейш аль-Ислама».
«Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», — сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
По его словам, некоторые неправительственные организации, в частности «Белые каски», сообщили о том, что 7 апреля сирийские войска сбросили на территорию Думы бомбу с хлором.
«Решительно опровергаем эту информацию», — подчеркнул Евтушенко.
В Центре по примирению также заявили о готовности направить российских специалистов для сбора необходимых данных, чтобы подтвердить «сфабрикованный характер» информации, представленной неправительственными организациями.
Между тем Россия созывает в понедельник, 9 апреля, заседание СБ ООН по вопросу угрозы международному миру и безопасности. По его окончании Совбез перейдет к обсуждению ситуации в Сирии после сообщений о предполагаемой химатаке в Восточной Гуте.
Борьба за Думу
5 марта российским военным Центра примирения удалось договориться о мирном урегулировании ситуации в Думе с главарём «Джейш аль-Ислама» Абу Хумамом. Однако в группировке произошёл раскол, и согласившиеся на перемирие лидеры боевиков, включая Абу Хумама, были убиты.
Сирийские войска были вынуждены начать операцию по вытеснению боевиков из Думы. Дамаск выдвинул мятежникам ультиматум: приостановка наступления будет возможна только после освобождения военнопленных и гражданских, которых удерживают в качестве живого щита. Ещё одно условие — передача всего тяжёлого вооружения.
6 апреля источники в службе безопасности Сирии сообщали о готовности к достижению окончательного соглашения между правительственными войсками и боевиками под гарантии России. Однако на следующий день, 7 апреля, «Джейш аль-Ислам» нарушил все переговоры, возобновив боевые действия и массированные обстрелы Дамаска. В результате вывод мятежников и их семей из Думы был приостановлен. В ответ сирийская армия начала операцию по освобождению Думы от боевиков.
Напомним, Дума — последний оплот боевиков в Восточной Гуте.
Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции России и Сирии из Думы удалось вывезти в провинцию Идлиб всех боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и их семьи, в начале недели из последнего захваченного города в Гуте несколько групп боевиков «Джейш аль-Ислама» вывезены в Джараблус.
Как Дамаск обвинили в химатаке
Тем временем западные СМИ сообщили о том, что сирийская армия якобы устроила химическую атаку в Думе. Первоисточники этой информации — боевики и оппозиционные Башару Асаду правозащитники.
В частности, о применении химоружия заявили Организация по защите и спасению мирных жителей («Белые каски»), Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, Сирийско-американское медицинское общество (SAMS), Союз медицинских организаций и Медиацентр Гуты.
Как утверждают боевики, правительственные войска якобы сбросили на Думу бомбу с хлором. Руководитель центра мониторинга Рами Абдул-Рахман распространил сведения о том, что жертвами удушья якобы стали 10 мирных жителей, пострадали около 70 человек.
Дамаск назвал подобные сведения ложью. Сирийская сторона заявила, что это была провокация, организованная бандформированием «Джейш аль-Ислам».
В МИД РФ также заявили, что обвинения правительства Сирии в проведении химатаки — лживые домыслы, которые могут стать предлогом для нанесения ударов по Сирии.
«Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — подчеркнули в министерстве.
Руководитель кафедры политических наук Хелуанского университета Магед Ботрос считает, что таким образом США пытаются надавить на Россию в вопросе поддержки режима Башара Асада.
«Это попытка шантажировать Россию и сирийский режим. Американские власти пытаются надавить на Россию и вынудить её отказаться от поддержки режима Асада», — заявил он в эфире RT.
По его словам, предположения о причастности Дамаска к химатаке попросту нелогичны.
«Для чего сирийскому режиму совершать такое военное преступление? Для этого нет никакой причины. К тому же есть свидетельства того, что все запасы химоружия находятся на территории, контролируемой террористами. Кроме того, две недели назад сирийское правительство предупреждало о возможных провокациях боевиков с применением химоружия с целью дестабилизировать ситуацию и надавить на сирийский режим», — отметил политолог.
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