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«Первые анализы подтвердили наличие COVID-19»: случаи коронавируса зафиксированы во всех регионах России

16 апреля 2020, 20:05  •  220 • В России
В Республике Алтай выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией. Этот регион был последним в России, где до сих пор не было выявлено ни одного случая COVID-19. За сутки в стране зарегистрировано более 3,4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в РФ насчитывается почти 28 тыс. заражённых. Количество скончавшихся от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и других сопутствующих заболеваний, достигло 232. Наряду с этим более 2,3 тыс. человек выздоровели. В Роспотребнадзоре указали, что в России выполнено более 1,6 млн тестов на выявление инфекции, более 95 тыс. из них провели за прошедшие сутки.
 
АГН «Москва» © Кирилл Зыков
 

В России не осталось регионов, в которых не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции. 16 апреля стало известно, что первого заболевшего COVID-19 обнаружили в Республике Алтай, где до недавних пор случаев заражения не было.

Как заявили в пресс-службе правительства региона, коронавирус нашли у жительницы одного из районов республики, к которой ранее приезжали родственники из соседнего региона.

«Первые проведённые анализы подтвердили наличие коронавируса. Сейчас ведётся работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование», — заявили в пресс-службе.

За прошедшие сутки в России выявлено 3448 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в РФ выявлено 27 938 инфицированных коронавирусом в 84 субъектах, что на 14,1% больше, чем на 15 апреля.

За сутки 34 человека скончались от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и других сопутствующих заболеваний. Общее число летальных случаев выросло до 232 (0,83% от суммарного количества инфицированных в РФ). Наряду с этим 2304 человека выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, в России выполнено более 1,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

«На сегодняшний день проведено более 1,61 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса... За последние сутки проведено 95,4 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в Telegram-канале информационного центра по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус находятся 126 950 человек.

Больше всего заражённых по-прежнему фиксируется в Москве. За сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве выросло на 1370. Всего в столице зарегистрировано 16 146 заразившихся.

Среди новых заболевших 45% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет. Ещё 10,5% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет. Дети составляют 5% от общего числа заболевших.

По оценкам врача-инфекциониста Николая Малышева, пик заболевания COVID-19 в России наступит через полтора-два месяца — в июне-июле.

«Каждый день мы видим всё большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были», — приводит РИА Новости слова Малышева.

Он отметил, что, по мнению экспертов, через полтора-два месяца после того, как в России будет достигнут пик заболевания, «будет снижение».

Поручения Путина

Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета до 20 апреля проанализировать и дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в регионах.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, по результатам анализа региональным властям нужно направить рекомендации.

После 20 апреля анализ должен выполняться еженедельно. Ответственными за выполнение поручения президент назвал премьер-министра России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, до 20-го числа правительство должно принять решение о выплатах гражданам, признанным безработными после 1 марта 2020 года.

В дополнение к этому до 25 апреля следует определиться с выделением бюджетных средств на доплаты к зарплате сотрудникам сферы здравоохранения, а до 15 мая — доложить о мониторинге эффективности и безопасности вакцин.

Напомним, что 15 апреля Путин провёл онлайн-совещание с членами правительства, где предложил выделить наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Президент рассказал, что объём субсидии будет равен минимальному размеру оплаты труда и составит 12 130 рублей на сотрудника.

Компании смогут получить средства только при условии сохранения не менее 90% штата по состоянию на 1 апреля. Как пояснил глава государства, эти выделенные средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач.

«В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — уточнил президент.

Правительственные меры

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики во время пандемии коронавируса. В частности, кабмин намерен расширить перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. В список войдёт торговля непродовольственными товарами.

Правительство также направило в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ спецвыплат медикам и предложило снять ограничения на возможность кредитования одним регионом другого с 2021 года.

В дополнение к этому правительство призвало отказаться от жёсткого списка системообразующих предприятий в пользу перечней, которые постоянно будут вести отраслевые министерства. Кабмин также призвал банки скорее включиться в программу выдачи льготных кредитов малому и среднему бизнесу.

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