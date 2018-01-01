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Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе

01 января 2018, 14:54  •  110 • Украина

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Около 500 граждан России 1 января уже прошли новую процедуру сбора биометрических данных, которая с 2018 года стала обязательной при пересечении украинской границы. Об этом в понедельник сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"С начала сегодняшних (1 января) суток в системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2,7 тыс. человек, около 500 из них - граждане России", - говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко 1 сентября 2017 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым на Украине с 1 января 2018 года вводится биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ.

Согласно новым правилам, граждане России при пересечении украинской границы, как и граждане других стран "группы риска", не смогут использовать обычный загранпаспорт. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы будут снимать у въезжающего отпечатки всех десяти пальцев.

Данное нововведение стало своеобразным компромиссным решением в контексте активно обсуждавшейся в Киеве идеи установить визовый режим с Россией.

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