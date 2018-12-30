Первые 50 военных США покинули Сирию, прихватив с собой предназначенное курдам оружие - СМИ

Первая группа американских войск покинула Сирию. 50 военнослужащих США забрали с собой предназначенное для курдов вооружение и покинули страну на бронемашинах, сообщает турецкое СМИ.

Первая группа военнослужащих США покинула территорию Сирии в рамках вывода американских войск из арабской республики. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Согласно опубликованным данным, порядка 50 военных разгрузили склад с оружием и боеприпасами в сирийской провинции Эль-Хасака, а затем на бронированных автомобилях выехали в направлении границы с Ираком. Добавляется, что речь идёт о складе площадью примерно 400 квадратных метров, на котором хранилось вооружение, предназначенное для проамериканских сирийских курдов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ещё 19 декабря объявил о том, что выводит американские войска из Сирии. Позже информацию подтвердил официальный представитель Белого дома. Вскоре после этого в отставку ушёл глава Пентагона Джеймс Мэттис.