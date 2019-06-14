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Первые 34 жителя Донбасса из 7,5 тысячи прибыли в Россию для получения гражданства 

14 июня 2019, 15:24  •  56 • Политика
Первые жители ДНР пересекли границу России для получения гражданства.
В Россию для получения гражданства прибыли первые 34 жителя Донецкой Народной Республики (ДНР), пишет ФАН со ссылкой на начальника миграционной службы республики Владимира Краснощека. Как отметил чиновник, дальше планируется практически каждый день перевозить жителей ДНР в Россию для проведения процедуры.
К этому часу автобус с желающими получить гражданство уже пересек границу России.
Всего в Россию, по словам представителей властей ДНР, направили 7,5 тысячи пакетов документов.
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, согласно которому упрощается порядок получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. Российский лидер отметил, что решение о выдаче гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР не направлено против Киева. Путин напомнил, что сложившаяся в Донбассе ситуация с правами человека переходит все границы.
Ранее министр иностранных дел республики, представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего объяснил, почему жители Донбасса хотят получить паспорта РФ. По словам дипломата, возможность получения гражданства РФ по упрощенной системе является для жителей республик Донбасса своего рода защитой и гарантией того, что они всегда найдут взаимопонимание у братского российского народа.

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