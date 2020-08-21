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«Первую прививку получили 57 добровольцев»: Роспотребнадзор рассказал об испытаниях второй вакцины против COVID-19

21 августа 2020, 15:25  •  86 • В России
Участвующие в клинических исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо и не имеют побочных реакций. Как отметили в Роспотребнадзоре, 57 испытуемых получили прививку разработанного центром «Вектор» препарата, а ещё 43 — плацебо. В России общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло 946 976. При этом выздоровели свыше 80% из заболевших, скончались 16 189 пациентов (1,71%).
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

Добровольцы, участвующие в клинических исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19, разрабатываемой Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», не имеют побочных реакций и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев, и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Завершение клинических испытаний препарата ожидается в сентябре, а запуск массового производства — в ноябре.

Ранее в ведомстве указывали, что при разработке вакцины  центром «Вектор» учитываются все обязательные требования и нормативные рекомендации, предусмотренные российским законодательством.

В то же время президент Молдавии Игорь Додон выразил готовность привить себе вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. По его словам, он это делает ради граждан республики, чтобы те как можно скорее смогли получить препарат.

«Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования,.. когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счёт. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — написал глава государства в своём Facebook.

Кроме того, власти Индии запросили у ряда стран, в том числе России, данные о вакцинах, чтобы изучить имеющиеся сведения и принять решение о запуске производства одной из них.

«Цель (экспертной) группы состоит в том, чтобы держать Индию в авангарде любых текущих усилий во всём мире по инновациям, подготовке, производству и запуску потенциальных вакцин для борьбы с пандемией COVID-19 как в Индии, так и во всём мире», — заявил официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава изданию Hindu.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V». Как указали в Минздраве, этот раствор для внутримышечного введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

Статистика по COVID-19

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 4870 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (в предшествующие этому двое суток было зафиксировано 4785 и 4828 случаев). По сообщению оперштаба, у 26,5% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Московская и Еврейская автономная области (0,2%), Москва, республики Тыва, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, а также Смоленская, Тамбовская, Тульская области (0,3%).

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 946 976 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 761 330 пациентов (80,4%), в том числе 5 817 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 16 189 пациентов (1,71%). За сутки умерли 90 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (690), Санкт-Петербург (181), Московская область (151), Ставропольский край (132), Ростовская (128) и Нижегородская (127) области.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (255 826). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, последние два месяца в Москве количество новых случаев уменьшается в среднем на 3,5% за неделю.

«Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за 10 дней составляет 0,27%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остаётся на низком уровне», — говорится в сообщении оперштаба.

    Помимо этого, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил РИА Новости, что за последний месяц до 12 сократилось число регионов России, в которых остаётся сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

    Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 33,8 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 304 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 222,3 тыс. человек.

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