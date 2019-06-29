Первой кружку-термос Владимира Путина открыла "Комсомольская правда"

Стоило Владимиру Путину на торжественном ужине участников G-20 в Осаке появиться с кружкой-термосом, - как об этой "секретной посуде Российского президента" заговорили во всем мире: вот, мол, сенсация - так сенсация!

Некоторые "догадливые эксперты" и вовсе приплели - ну, "очень правдоподобную" версию о том, что, дескать таким образом Путин, "выполняя рекомендации своей службы безопасности, соблюдает необходимые меры предосторожности".

Между тем, ещё 18 декабря 2014-го - когда в Москве, в Центре международной торговли проходила Большая пресс-конференция Владимира Путина, мы - вместе с нашим фотокором Владимиром Веленгуриным - как только впервые заметили на столе у президента этот необычный предмет, - сразу же постарались исследовать его со всех сторон.

Ну, то есть - Веленгурин делал снимки, а я наводил справки...

Еще тогда Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, раскрыл "Комсомолке" - "секрет" странной высокой кружки с чаем, которая заменила маленькие чашки.

Кстати, именно эту публикацию вспомнил и процитировал в эту субботу, 29-го июня, один из порталов, a в качестве одной из иллюстраций дал мой твит, правда, уже с другой пресс-конференции президента, которая прошла 23 декабря 2016-го.

В качестве одной из иллюстраций портал дал твит Александра Гамова

Так что - никакой сенсации. Путин уже несколько лет пьёт чай (свой любимый - зелёный) из таких вот специальных чашек-термосов - причём, и дома, и в своем рабочем кабинете в Кремле и Ново-Огарево, и, конечно же, в командировках. А посуду эту специально заказали для президента. У него несколько таких комплектов...

Да, по своему устройству - это небольшой термос с крышечкой. Емкостью - примерно 300 грамм. Если раньше, пока шла пресс-конференция или "Прямая линия" (а это, как правило, три - четыре часа) - президенту приносили чай 5-6 раз в небольших чашках, накрытых сверху салфетками, то сейчас - всего две чайных смены.

Что же касается мер безопасности... Наше ФСО, насколько мне известно, укрепляет их, эти меры, вполне успешно и без использования посуды. (Тьфу-тьфу - не сглазить!)

Ещё одна любопытная деталь. Перед началом пресс-конференций, и не только больших, журналистам позволяют подойти к тому месту, где сядет президент, рассмотреть повнимательнее и сфотографировать его блокнот. Но - чудо-кружку приносят только минуты через две после появления Путина. А уносят этот термос - тотчас - сразу же, как только президент поднимается со своего места. И вот это - информация к размышлению.

И вообще - меня во всей этой истории удивляет совсем другое: почему до сих пор никто не додумался наладить выпуск, а то и массовое производство, этих удивительных кружек-термосов? Прошу эту идею у меня не красть! Я её сам запатентую.

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