Первой Генеральной ассамблее ООН – 75 лет. Скоро ли последняя?

Автор:

Михаил Мельников

75 лет назад, 10 января 1946 года, торжественно открылась первая сессия Генеральной ассамблеи свежесозданной Организации объединённых наций. Ассамблея, по Уставу, – "главный совещательный, директивный и представительный орган ООН", она выше по статусу, чем Совет безопасности, и по замыслу должна на основе дружеского взаимопонимания управлять миром. Вот только получается это у неё всё хуже и хуже.

Занятно, что день открытия ассамблеи приурочили к годовщине создания предшественницы ООН, Лиги наций 10 января 2020 года, которая, кстати, некоторое время существовала одновременно с ООН: Лигу распустили 18 апреля 1946 года. Впоследствии сессии перенесли на осень – видимо, чтобы удобнее было считать цыплят.

Первая резолюция комом

На первой ассамблее были представители 51 государства, включая, кстати, Украину и Белоруссию. В течение 1946 года они приняли 103 постановления, первым из которых стало "Учреждение Комиссии для рассмотрения проблем, возникших в связи с открытием атомной энергии" – тогда действительно не было в мире более насущной проблемы. Правда, идею эту не на ассамблее придумали, а на состоявшейся незадолго до этого Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании.

И что? Через четыре года Андрей Вышинский с трибуны ООН констатировал:

Ни одно из мероприятий, предусмотренных Генеральной ассамблеей, до сих пор не выполнено. Никаких не принято мер по изъятию атомного оружия из национальных вооружений, никаких мер даже не разработано. То же можно сказать относительно установления контроля над атомной энергией, с тем чтобы обеспечить пользование ею только в мирных целях. Не принято также никаких мер для ограждения и защиты соблюдающих соглашения государств, могущих стать жертвой тех, которые эти соглашения не соблюдают или нарушают.

Конечно, сталинский прокурор лукавил – СССР внёс немалый вклад в неудачу работы комиссии, к тому же сам активно разрабатывал в эту четырёхлетку атомное оружие. Западные партнёры уличили Вышинского во лжи по многим пунктам, но первый его тезис оспорить было невозможно: предложенные Генеральной ассамблеей механизмы не работают.

Могло показаться, что это просто первый блин обернулся комом – молодая организация, чувствительная тема, послевоенное переустройство мира… Но и в дальнейшем Генеральные ассамблеи отыгрывали в основном двух персонажей – Капитана Очевидность (констатировали происходящее) и кота Леопольда ("Ребята, давайте жить дружно"). Можно ли считать это оправданием столь масштабных мероприятий?

Давайте посмотрим, как это происходит сейчас.

Генеральный театр абсурда

Последняя на данный момент, 75-я сессия, в духе времени частично прошла онлайн, что не помешало ей менее чем за три месяца породить 198 новых резолюций. Подавляющее большинство из них – чисто декларативные документы, не имеющие никакого отношения к реальности и никак на неё не влияющие: например, несколько резолюций о положении в Палестине, выражающих очередную "глубокую озабоченность". Не было никаких решений, связанных с вакцинированием, зато мы получили прекрасную инициативу (простите, но я перечислю всех её авторов) Австралии, Австрии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Канады, Киргизии, Мальты, Мексики, Молдавии, Нигерии, Португалии и Турции о том, что Африка должна быть свободна от ядерного оружия (такие документы зачем-то принимаются раз в несколько лет). Дорогие жители Грузии и Молдавии, вы уверены, что вам нравится содержать чиновников, борющихся с атомной угрозой в Африке?

Или вот ещё удивительная резолюция. В числе прочих стран Армения, Киргизия, Никарагуа, Центральноафриканская республика и Эсватини (экс-Свазиленд) выступили единым строем против гонки вооружений в космическом пространстве. Можно сказать, наступили на горло собственной песне – прямо отлегло от сердца, что ЦАР не будет засылать на орбиту советские "Калашниковы". Россия, кстати, тоже присутствует среди авторов этой инициативы – но у нас как раз есть основания влиять на то, что и как происходит в космосе. Резолюцию приняли, против оказались лишь США и Израиль.

Тема России на этой сессии формально не поднималась ни разу – обе касающиеся её резолюции говорят о положении дел "в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". Тут в числе авторов африканские космонавты, к счастью, не отметились: сплошь Евросоюз, Северная Америка, Грузия с Молдавией, ну и Австралия не дремлет. Отдельно отметим, что соавтором обоих документов стала Турция, которую нам регулярно рисуют добрым союзником. Эрдоган не был и никогда не будет другом России, его интересует лишь укрепление и расширение собственной власти, ради чего он нарушит любое соглашение и предаст любого союзника.

Торжество демократии

Генеральные ассамблеи страдают всеми недостатками демократических организаций с формальным равенством участников. Ложь, умолчания, лицемерие пронизывают все заседания, смуглые экваториальные чиновники делают заявления по бумажкам, пересланным из представительства США, Великобритании или России, в воздухе витает атмосфера давления и подкупа.

Организация объединённых наций и особенно её Генеральные ассамблеи – полностью дискредитировавшие себя организации, фиговым листочком прикрывающие диктат нескольких больших игроков. Чиновники стыдливо делают вид, что этот листочек не прогрызен червями вдоль, поперёк и насквозь.

Авторство у резолюций, как видим, такое же формальное, как у законопроектов в Госдуме России ("Так, дети, кто у нас в этой четверти ещё не подписывал проекты?"). Вассалы в ООН никогда не голосуют против своих сюзеренов, мнение малых стран никого не интересует, а по-настоящему важные решения принимаются на саммитах руководителей значимых государств, то есть вне рамок международных организаций.

Вот и остаётся организаторам имитировать значимость своих мероприятий, например, невыдачей виз дипломатам, которые могут сказать какие-то неприятные вещи. Чтобы и без того унылые голосования уж точно проходили без сучка и задоринки.

Важным плюсом Генеральных ассамблей, безусловно, является тот факт, что они ничего не решают и ни на что не влияют. Но перевешивает ли он описанные выше минусы – большой вопрос.