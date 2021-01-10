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Первой Генеральной ассамблее ООН – 75 лет. Скоро ли последняя?
10 января 2021, 16:55 • 77 • Политика
Прекрасная идея строить всеобщий мир на основании взаимопонимания всех наций разбилась о суровую реальность. Нынешние Генеральные ассамблеи – посмешище.
Автор:
Михаил Мельников
75 лет назад, 10 января 1946 года, торжественно открылась первая сессия Генеральной ассамблеи свежесозданной Организации объединённых наций. Ассамблея, по Уставу, – "главный совещательный, директивный и представительный орган ООН", она выше по статусу, чем Совет безопасности, и по замыслу должна на основе дружеского взаимопонимания управлять миром. Вот только получается это у неё всё хуже и хуже.
Занятно, что день открытия ассамблеи приурочили к годовщине создания предшественницы ООН, Лиги наций 10 января 2020 года, которая, кстати, некоторое время существовала одновременно с ООН: Лигу распустили 18 апреля 1946 года. Впоследствии сессии перенесли на осень – видимо, чтобы удобнее было считать цыплят.
Первая резолюция комом
На первой ассамблее были представители 51 государства, включая, кстати, Украину и Белоруссию. В течение 1946 года они приняли 103 постановления, первым из которых стало "Учреждение Комиссии для рассмотрения проблем, возникших в связи с открытием атомной энергии" – тогда действительно не было в мире более насущной проблемы. Правда, идею эту не на ассамблее придумали, а на состоявшейся незадолго до этого Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании.
И что? Через четыре года Андрей Вышинский с трибуны ООН констатировал:
Конечно, сталинский прокурор лукавил – СССР внёс немалый вклад в неудачу работы комиссии, к тому же сам активно разрабатывал в эту четырёхлетку атомное оружие. Западные партнёры уличили Вышинского во лжи по многим пунктам, но первый его тезис оспорить было невозможно: предложенные Генеральной ассамблеей механизмы не работают.
Могло показаться, что это просто первый блин обернулся комом – молодая организация, чувствительная тема, послевоенное переустройство мира… Но и в дальнейшем Генеральные ассамблеи отыгрывали в основном двух персонажей – Капитана Очевидность (констатировали происходящее) и кота Леопольда ("Ребята, давайте жить дружно"). Можно ли считать это оправданием столь масштабных мероприятий?
Давайте посмотрим, как это происходит сейчас.
Генеральный театр абсурда
Последняя на данный момент, 75-я сессия, в духе времени частично прошла онлайн, что не помешало ей менее чем за три месяца породить 198 новых резолюций. Подавляющее большинство из них – чисто декларативные документы, не имеющие никакого отношения к реальности и никак на неё не влияющие: например, несколько резолюций о положении в Палестине, выражающих очередную "глубокую озабоченность". Не было никаких решений, связанных с вакцинированием, зато мы получили прекрасную инициативу (простите, но я перечислю всех её авторов) Австралии, Австрии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Канады, Киргизии, Мальты, Мексики, Молдавии, Нигерии, Португалии и Турции о том, что Африка должна быть свободна от ядерного оружия (такие документы зачем-то принимаются раз в несколько лет). Дорогие жители Грузии и Молдавии, вы уверены, что вам нравится содержать чиновников, борющихся с атомной угрозой в Африке?
Или вот ещё удивительная резолюция. В числе прочих стран Армения, Киргизия, Никарагуа, Центральноафриканская республика и Эсватини (экс-Свазиленд) выступили единым строем против гонки вооружений в космическом пространстве. Можно сказать, наступили на горло собственной песне – прямо отлегло от сердца, что ЦАР не будет засылать на орбиту советские "Калашниковы". Россия, кстати, тоже присутствует среди авторов этой инициативы – но у нас как раз есть основания влиять на то, что и как происходит в космосе. Резолюцию приняли, против оказались лишь США и Израиль.
Тема России на этой сессии формально не поднималась ни разу – обе касающиеся её резолюции говорят о положении дел "в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". Тут в числе авторов африканские космонавты, к счастью, не отметились: сплошь Евросоюз, Северная Америка, Грузия с Молдавией, ну и Австралия не дремлет. Отдельно отметим, что соавтором обоих документов стала Турция, которую нам регулярно рисуют добрым союзником. Эрдоган не был и никогда не будет другом России, его интересует лишь укрепление и расширение собственной власти, ради чего он нарушит любое соглашение и предаст любого союзника.
Торжество демократии
Генеральные ассамблеи страдают всеми недостатками демократических организаций с формальным равенством участников. Ложь, умолчания, лицемерие пронизывают все заседания, смуглые экваториальные чиновники делают заявления по бумажкам, пересланным из представительства США, Великобритании или России, в воздухе витает атмосфера давления и подкупа.
Авторство у резолюций, как видим, такое же формальное, как у законопроектов в Госдуме России ("Так, дети, кто у нас в этой четверти ещё не подписывал проекты?"). Вассалы в ООН никогда не голосуют против своих сюзеренов, мнение малых стран никого не интересует, а по-настоящему важные решения принимаются на саммитах руководителей значимых государств, то есть вне рамок международных организаций.
Вот и остаётся организаторам имитировать значимость своих мероприятий, например, невыдачей виз дипломатам, которые могут сказать какие-то неприятные вещи. Чтобы и без того унылые голосования уж точно проходили без сучка и задоринки.
Важным плюсом Генеральных ассамблей, безусловно, является тот факт, что они ничего не решают и ни на что не влияют. Но перевешивает ли он описанные выше минусы – большой вопрос.
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