Первой американской государственной лжи стукнуло 120 лет • 50 • Аналитика







Между тем меньше месяца назад можно было отпраздновать весьма кругленькую дату: 120 лет с момента, как США начали врать во имя прикрытия своих темных делишек.





О да, скажете, все врут! Отвечу тем же. Конечно! Вопрос только в ценности и количестве брехни, выливаемой в мозги.



Итак, февраль 1898. В Гавану, что на Кубе, прибыл американский броненосный крейсер «Мэн». Ночью 15 февраля раздался страшный взрыв и корабль погиб. Взрыв произошёл вечером, когда команда отдыхала, поэтому жертв было много — погиб 261 человек (стандартный экипаж корабля – 355 человек).



Интересно, что почти все офицеры были на берегу, а погибшие матросы в основном были неграми. США обвинило в этом взрыве испанцев, которые подвели мину под корабль.



Но практически сразу возник ряд вопросов, которые опровергали американскую версию. По мнению специалистов, такой взрыв, который разломил корабль пополам, не мог произойти от мины (от неё образовалась бы пробоина в подводной части крейсера). Поэтому взрыв, судя по всему, произошёл внутри крейсера «Мэн». На это указывали и другие факты: отсутствие оглушенной рыбы, которая была бы при подводном взрыве, разбитые окна окрестных зданий.



В 1910 году, когда корабль попробовали поднять на поверхность, эта версия подтвердилась. Люди узнали, что:



— взрыв произошёл внутри броненосного крейсера, а не от мины или торпеды;

— паровые котлы были целыми, поэтому версия их взрыва исключалась. К тому же американцы в 1911 году неожиданно свернули все работы по подъему корабля, все документы, связанные с расследованием гибели крейсера засекретили. Изуродованную взрывом носовую часть корабля разрезали и переплавили.



Но, собственно, какая разница? К тому времени США благополучно выиграли объявленную войну Испании и оттяпали себе Филиппинские острова, Гуам, Пуэрто-Рико и Кубу. За первые три территории, которые просто стали американскими владениями, США выплатили испанской короне в качестве компенсации 20 млн. долларов. А Кубу провозгласили независимой республикой, но в реальности она стала «банановой республикой» и борделем США. А в бухте Гуантанамо была создана американская военно-морская база.



Надо сказать, что вот уже 120 лет с небольшим США только так и поступают. Главное, как и в прошлые годы, быстренько состряпать повод. В 1898 году даже кофеварки орали на всей территории Штатов о том, что «подлые испанцы взорвали миной крейсер «Мэн»!»



В общество вбросили лозунг (и это без телевидения, радио и интернета!): «Помни Мэн!» — и понеслась…



«Мэн», конечно, никто уже, кроме историков, не помнит. Чего помнить какое-то корыто, к тому же набитое экипажем из негров южных штатов?



А вот Гуам… Филиппины… Куба…



Да, в 1911 году стало понятно, что испанцев «развели» как детей, но Кубу-то и все остальные территории никто и не подумал возвращать…



Не для того, простите, компот варился.



Вьетнам. Жертвами американской агрессии во Вьетнаме за восемь лет, с 1965 по 1973 годы, стали миллионы жителей этой страны. Плюс уничтоженная промышленность, изгаженная применением дефолиантов и гербицидов природа, изнасилованный ими же генофонд. Уроды у вьетнамцев все еще рождаются.



А многие ли сегодня помнят, с чего все началось? А началась одна из подлейших войн с так называемого Тонкинского инцидента. Август 1964 года, когда три катера вьетнамских ВМФ якобы атаковали беззащитный эсминец сотоварищи и авианосец «Тикондерога».



Да, в 1995 году АНБ рассекретило документы, указывающие на то, что в столкновении 2 августа первыми открыли огонь американские силы, а 4 августа никаких боестолкновений не было вообще. Странная база Кэмп-Бондстил в Косово



При этом информация о «нападении вьетнамцев» опровергалась даже капитаном Джоном Герриком, под командой которого находились «пострадавшие» американские эсминцы. Но разведка настаивала, что у нее есть перехваты сообщений, в которых вьетнамцы признаются в совершенной атаке.



И потом, кого там волнует мнение капитана какого-то? Нужна была война!



Радует только то, что эта война стала исключением в ряде американских агрессий, и Америке пришлось умыться кровью за беспредел.



Идем дальше?



Декабрь 1989 года, Панама.



Конечно, откуда в малюсеньком государстве взялись 35 000 граждан США, и кто им угрожал, теперь уже тоже не важно. Факт, что за 5 дней и две предшествующие провокации с участием американских офицеров, Панама перестала угрожать США следовать самостоятельным государственным курсом.



И, кстати, вторжение США в Панаму является первой в истории интервенцией США, в качестве теоретического обоснования которой правительство США использовало лозунги «восстановления демократии» и «сохранения демократии»



Демократию сохранили и восстановили, да так, что 20 декабря в Панаме ежегодно проходит траурный марш («La Marcha Negra»), посвящённый годовщине вторжения США и поминовению памяти жертв вторжения.



А что там какие-то панамцы, главное, канал под контролем «правильных» сил.



Буквально через год.



Помните, как 10 октября 1990 года перед комиссией по правам человека Конгресса США выступала «простая кувейтская девушка» Наира ас-Сабах. Как она не стесняясь, рыдала перед камерами, рассказывая, как лично видела иракских солдат, убивавших детей.



Выступление девушки бабахнуло весьма и весьма.



Саддам Хусейн и так на Западе не был особо понимаем и популярен, а после этого в один момент из союзников Хуссейн сразу стал тоталитарным диктатором и палачом и…



Помним, да?



А сразу после вторжения США с союзниками в Ирак выяснилось, что Наира — дочь посла Кувейта в США. И вся «Война в Заливе» фактически продукт провокации американской PR-фирмы Hill & Knowlton. Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!



Папа Наиры, прекрасно сыгравшей свою роль, получил кресло министра нефтяной промышленности Ирака. Саддам Хусейн получил веревку на шею. Ирака, как страны, фактически нет. Фирма, я так думаю, процветает.



Ну и как обойти знаменитую пробирку?



5 февраля 2003 года. Госсекретарь США Колин Пауэлл на Совете Безопасности ООН обвинил Ирак в сокрытии оружия массового поражения. Для убедительности он продемонстрировал пробирку с чем-то белым.



Остальные шестерки типа Блэра горячо поддержали инициативу хозяев и наперебой рванули смещать кровавого диктатора Хуссейна.



Война в Ираке унесла сотни тысяч человеческих жизней, разнесла в щи экономику страны, и, вишенка на тортике, привела к возникновению «Исламского государства» (запрещено в России). С которым теперь все его учредители делают вид, что воюют.



А в 2004 году, выйдя на пенсию, Пауэлл признался в том, что озвученные им данные были сфальсифицированы. А в 2015 году такое же признание сделал и Блэр. Тоже отойдя от дел.



А почему бы и нет? В могилку-то хочется с чистой совестенкою… Покаявшись, типа…



Дотошными журналистами по всему миру было подсчитано: чтобы развязать «Войну в Заливе», политическое руководство США публично солгало 935 раз. Ну чуть-чуть не дотянули до тысячи.



И примеры не надо искать. Чтобы не загромождать материал лишними фактами, опустим Корею, Гренаду, Югославию, Никарагуа, Ливию…



Основной посыл: врали, врут и будут врать.



И эти люди постоянно в чем-то обвиняют нас…



А ведь самый страшный грех (ну ладно, один из) – вранье. Вот как мне теперь поверить в заявления англосаксов, что мы отравили Скрипалей? Что мы убиваем не тех в Сирии? Что мы алкоголики все повально?



Вот только разве что на нетрезвую голову и поверишь…



А в целом поздравляю правительство США со 120-й годовщиной прилюдно соврамши! Верной дорогой идете, господа «партнеры»!



Вот только нам с вами ну никак не по пути… Весело жить в этой стране. Со стороны порой кажется, что ложь и вранье – это государственное кредо, возведенное в ранг закона, и никак иначе. Иначе в стране, которая называет себя оплотом свободы и демократии, просто не прожить.Между тем меньше месяца назад можно было отпраздновать весьма кругленькую дату: 120 лет с момента, как США начали врать во имя прикрытия своих темных делишек.О да, скажете, все врут! Отвечу тем же. Конечно! Вопрос только в ценности и количестве брехни, выливаемой в мозги.Итак, февраль 1898. В Гавану, что на Кубе, прибыл американский броненосный крейсер «Мэн». Ночью 15 февраля раздался страшный взрыв и корабль погиб. Взрыв произошёл вечером, когда команда отдыхала, поэтому жертв было много — погиб 261 человек (стандартный экипаж корабля – 355 человек).Интересно, что почти все офицеры были на берегу, а погибшие матросы в основном были неграми. США обвинило в этом взрыве испанцев, которые подвели мину под корабль.Но практически сразу возник ряд вопросов, которые опровергали американскую версию. По мнению специалистов, такой взрыв, который разломил корабль пополам, не мог произойти от мины (от неё образовалась бы пробоина в подводной части крейсера). Поэтому взрыв, судя по всему, произошёл внутри крейсера «Мэн». На это указывали и другие факты: отсутствие оглушенной рыбы, которая была бы при подводном взрыве, разбитые окна окрестных зданий.В 1910 году, когда корабль попробовали поднять на поверхность, эта версия подтвердилась. Люди узнали, что:— взрыв произошёл внутри броненосного крейсера, а не от мины или торпеды;— паровые котлы были целыми, поэтому версия их взрыва исключалась. К тому же американцы в 1911 году неожиданно свернули все работы по подъему корабля, все документы, связанные с расследованием гибели крейсера засекретили. Изуродованную взрывом носовую часть корабля разрезали и переплавили.Но, собственно, какая разница? К тому времени США благополучно выиграли объявленную войну Испании и оттяпали себе Филиппинские острова, Гуам, Пуэрто-Рико и Кубу. За первые три территории, которые просто стали американскими владениями, США выплатили испанской короне в качестве компенсации 20 млн. долларов. А Кубу провозгласили независимой республикой, но в реальности она стала «банановой республикой» и борделем США. А в бухте Гуантанамо была создана американская военно-морская база.Надо сказать, что вот уже 120 лет с небольшим США только так и поступают. Главное, как и в прошлые годы, быстренько состряпать повод. В 1898 году даже кофеварки орали на всей территории Штатов о том, что «подлые испанцы взорвали миной крейсер «Мэн»!»В общество вбросили лозунг (и это без телевидения, радио и интернета!): «Помни Мэн!» — и понеслась…«Мэн», конечно, никто уже, кроме историков, не помнит. Чего помнить какое-то корыто, к тому же набитое экипажем из негров южных штатов?А вот Гуам… Филиппины… Куба…Да, в 1911 году стало понятно, что испанцев «развели» как детей, но Кубу-то и все остальные территории никто и не подумал возвращать…Не для того, простите, компот варился.Вьетнам. Жертвами американской агрессии во Вьетнаме за восемь лет, с 1965 по 1973 годы, стали миллионы жителей этой страны. Плюс уничтоженная промышленность, изгаженная применением дефолиантов и гербицидов природа, изнасилованный ими же генофонд. Уроды у вьетнамцев все еще рождаются.А многие ли сегодня помнят, с чего все началось? А началась одна из подлейших войн с так называемого Тонкинского инцидента. Август 1964 года, когда три катера вьетнамских ВМФ якобы атаковали беззащитный эсминец сотоварищи и авианосец «Тикондерога».Да, в 1995 году АНБ рассекретило документы, указывающие на то, что в столкновении 2 августа первыми открыли огонь американские силы, а 4 августа никаких боестолкновений не было вообще.При этом информация о «нападении вьетнамцев» опровергалась даже капитаном Джоном Герриком, под командой которого находились «пострадавшие» американские эсминцы. Но разведка настаивала, что у нее есть перехваты сообщений, в которых вьетнамцы признаются в совершенной атаке.И потом, кого там волнует мнение капитана какого-то? Нужна была война!Радует только то, что эта война стала исключением в ряде американских агрессий, и Америке пришлось умыться кровью за беспредел.Идем дальше?Декабрь 1989 года, Панама.Конечно, откуда в малюсеньком государстве взялись 35 000 граждан США, и кто им угрожал, теперь уже тоже не важно. Факт, что за 5 дней и две предшествующие провокации с участием американских офицеров, Панама перестала угрожать США следовать самостоятельным государственным курсом.И, кстати, вторжение США в Панаму является первой в истории интервенцией США, в качестве теоретического обоснования которой правительство США использовало лозунги «восстановления демократии» и «сохранения демократии»Демократию сохранили и восстановили, да так, что 20 декабря в Панаме ежегодно проходит траурный марш («La Marcha Negra»), посвящённый годовщине вторжения США и поминовению памяти жертв вторжения.А что там какие-то панамцы, главное, канал под контролем «правильных» сил.Буквально через год.Помните, как 10 октября 1990 года перед комиссией по правам человека Конгресса США выступала «простая кувейтская девушка» Наира ас-Сабах. Как она не стесняясь, рыдала перед камерами, рассказывая, как лично видела иракских солдат, убивавших детей.Выступление девушки бабахнуло весьма и весьма.Саддам Хусейн и так на Западе не был особо понимаем и популярен, а после этого в один момент из союзников Хуссейн сразу стал тоталитарным диктатором и палачом и…Помним, да?А сразу после вторжения США с союзниками в Ирак выяснилось, что Наира — дочь посла Кувейта в США. И вся «Война в Заливе» фактически продукт провокации американской PR-фирмы Hill & Knowlton.Папа Наиры, прекрасно сыгравшей свою роль, получил кресло министра нефтяной промышленности Ирака. Саддам Хусейн получил веревку на шею. Ирака, как страны, фактически нет. Фирма, я так думаю, процветает.Ну и как обойти знаменитую пробирку?5 февраля 2003 года. Госсекретарь США Колин Пауэлл на Совете Безопасности ООН обвинил Ирак в сокрытии оружия массового поражения. Для убедительности он продемонстрировал пробирку с чем-то белым.Остальные шестерки типа Блэра горячо поддержали инициативу хозяев и наперебой рванули смещать кровавого диктатора Хуссейна.Война в Ираке унесла сотни тысяч человеческих жизней, разнесла в щи экономику страны, и, вишенка на тортике, привела к возникновению «Исламского государства» (запрещено в России). С которым теперь все его учредители делают вид, что воюют.А в 2004 году, выйдя на пенсию, Пауэлл признался в том, что озвученные им данные были сфальсифицированы. А в 2015 году такое же признание сделал и Блэр. Тоже отойдя от дел.А почему бы и нет? В могилку-то хочется с чистой совестенкою… Покаявшись, типа…Дотошными журналистами по всему миру было подсчитано: чтобы развязать «Войну в Заливе», политическое руководство США публично солгало 935 раз. Ну чуть-чуть не дотянули до тысячи.И примеры не надо искать. Чтобы не загромождать материал лишними фактами, опустим Корею, Гренаду, Югославию, Никарагуа, Ливию…Основной посыл: врали, врут и будут врать.И эти люди постоянно в чем-то обвиняют нас…А ведь самый страшный грех (ну ладно, один из) – вранье. Вот как мне теперь поверить в заявления англосаксов, что мы отравили Скрипалей? Что мы убиваем не тех в Сирии? Что мы алкоголики все повально?Вот только разве что на нетрезвую голову и поверишь…А в целом поздравляю правительство США со 120-й годовщиной прилюдно соврамши! Верной дорогой идете, господа «партнеры»!Вот только нам с вами ну никак не по пути… Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 50 Источник Похожие новости Сценарии новых ударов по Сирии. Что готовит коалиция после «работы над ошибками»? Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться! Украинский борщ для Америки

Война и мир планетарных масштабов Армения на пороге «бархатного» суицида США прощаются, но не уходят Новости партнеров