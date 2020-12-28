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Первопричину пандемии поручили найти "гонцам" ВОЗ. Die Welt узнал, в чём сомнения учёных
28 декабря 2020, 18:10 • 25 • В мире
ВОЗ намерена направить в Китай в следующем месяце группу специалистов, которые должны будут назвать отправную точку пандемии коронавируса. У специалистов есть сомнения, что вирус напрямую передался от летучей мыши человеку, потому в рамках исследовательской работы будут изучены все возможные сценарии.
ВОЗ спустя почти год с начала объявления о пандемии намерена изучить первопричину вируса. В январе Китай посетит группа специалистов, которые рассмотрят различные сценарии того, где именно была отправная точка COVID-19.
Вопрос, как вирусу удалось перейти от животного к человеку, всё ещё остаётся открытым, передаёт Die Welt. У специалистов есть сомнения, что вирус передался от летучей мыши напрямую человеку.
Французский вирусолог Этьен Декроли отмечает, что изначально генетический материал вируса Sars-CoV-2, обнаруженного у различных пациентов, был идентичен на 99,98%. И только недавно выявлены более существенные мутации и качественно новые типы патогена Sars-CoV-2.
В команду "гонцов", которых направит ВОЗ в Китай, входит и немецкий микробиолог Фабиан Леендерц из Института Роберта Коха (RKI). По его словам, речь идёт не о том, чтобы найти виновных, а о том, чтобы понять, "что произошло, и сократить будущие риски".
Примечательно, что к самому Институту Коха, который вёл статистику по COVID-19, ранее были претензии от немцев. В частности, член коллегии адвокатов Германии и Калифорнии Райнер Фулмич называл одним из идеологов "коронапандемии" главу этого ведомства Лотара Вилера. Отметим, что ещё в марте этого года Вилер заявлял, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года.
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