ВОЗ спустя почти год с начала объявления о пандемии намерена изучить первопричину вируса. В январе Китай посетит группа специалистов, которые рассмотрят различные сценарии того, где именно была отправная точка COVID-19.

Вопрос, как вирусу удалось перейти от животного к человеку, всё ещё остаётся открытым, передаёт Die Welt. У специалистов есть сомнения, что вирус передался от летучей мыши напрямую человеку.

Французский вирусолог Этьен Декроли отмечает, что изначально генетический материал вируса Sars-CoV-2, обнаруженного у различных пациентов, был идентичен на 99,98%. И только недавно выявлены более существенные мутации и качественно новые типы патогена Sars-CoV-2.

В команду "гонцов", которых направит ВОЗ в Китай, входит и немецкий микробиолог Фабиан Леендерц из Института Роберта Коха (RKI). По его словам, речь идёт не о том, чтобы найти виновных, а о том, чтобы понять, "что произошло, и сократить будущие риски".

Примечательно, что к самому Институту Коха, который вёл статистику по COVID-19, ранее были претензии от немцев. В частности, член коллегии адвокатов Германии и Калифорнии Райнер Фулмич называл одним из идеологов "коронапандемии" главу этого ведомства Лотара Вилера. Отметим, что ещё в марте этого года Вилер заявлял, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года.