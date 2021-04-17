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Первому вице-премьеру Чехии не позволили поехать в Россию за "Спутником V"
17 апреля 2021, 14:20 • 129 • Политика
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия
Намеченый визит первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека в Москву не состоится. Предполагалось, что он поедет в Россию 19 апреля для переговоров по получению республикой вакцины против коронавируса "Спутник V", однако позже он сам отменил визит.
Как объяснил Гамачек на своей странице в "Твиттере", на это решение повлиял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который настоятельно рекомендовал вице-премьеру, также временно исполняющему обязанности министра иностранных дел, присутствовать в понедельник на заседании правительства.
"Что касается моей запланированной поездки в Москву – вчера мы договорились с премьер-министром, что мне необходимо присутствовать на заседании правительства в понедельник", – написал он.
Однако в чешских СМИ появилась другая версия отмены официального визита.
По данным Mlada fronta Dnes, Блатны настоятельно рекомендовал Гамачеку отказаться от поездки в Россию. Об этом изданию рассказал сам премьер-министр.
В начале года в стране разгорелся скандал из-за отказа от российской вакцины "Спутник V". Чешский президент Милош Земан обвинил премьера Андрея Бабиша в бездействии в связи с ужасающей коронавирусной ситуацией в стране. По словам главы республики, Бабиш поставил под удар жизни миллионов граждан из-за решения не закупать средство из России, основываясь исключительно на своих антироссийских взглядах.
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