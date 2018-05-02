Первомай в Крыму: многолюдный, насыщенный, жаркий

В Крыму с размахом отметили Праздник Весны и Труда. Несмотря на аномальную 30-градусную жару, праздничные демонстрации в крупнейших городах полуострова собрали тысячи и даже десятки тысяч участников. Наиболее многочисленные шествия прошли в Симферополе и Севастополе.

По центральным улицам городов торжественно шагали трудовые коллективы предприятий, члены профсоюзов, сотрудники учреждений образования и культуры, молодёжь из спортивных секций, дети из кружков художественной самодеятельности, представители политических партий и общественных организаций, государственные служащие и все желающие. Люди несли в руках праздничные плакаты, цветы, флажки и разноцветные шарики, флаги России и Крыма. На полуострове царила атмосфера праздника.

В столице республики процессия насчитывала 27 тысяч человек, движение людей по центральной улице Кирова длилось больше двух часов. В первом ряду колонны прошли глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов. «И взрослые, и дети выходят сегодня на демонстрацию. Люди помнят, что всегда это был тёплый, радостный день, и после демонстрации люди всегда выезжали на маёвку. Мы стараемся сохранить традиции», – сказал в своём поздравительном слове Сергей Аксёнов.

Владимир Константинов отметил, что в настоящее время в общественном сознании нет должного уважения к человеку труда. «Если мы сделаем так, что строитель, маляр, повар будут гордиться своей работой, то будут решены многие вопросы. Ведь сейчас в общественном сознании человека труда не видно, а мы пользуемся тем, что он производит. Его нет на передовицах газет, и это нужно менять», – считает спикер крымского Госсовета.

В Севастополе праздничное шествие по центральному городскому кольцу открыл военный оркестр Черноморского флота. За ним шла колонна демонстрантов во главе с губернатором города Дмитрием Овсянниковым. В массовом мероприятии приняли участие свыше 20 тысяч человек. По окончании шествия в центре города русских моряков стартовало ралли советских ретро-автомобилей «Нахимов», а на сцене Приморского бульвара торжественно наградили победителей Спартакиады трудящихся города Севастополя. Затем началась обширная концертная программа местных творческих коллективов.

В некоторых приморских городах Крыма помимо традиционных первомайских демонстраций состоялось открытие курортного сезона, в рамках которого были организованы насыщенные культурно-развлекательные мероприятия.

Так, в Ялте после шествия и митинга на городской набережной прошли конкурсы для детей, а вечером ялтинцам устроили фаер-шоу и дискотеку.

В Керчи Праздник Весны и Труда тоже соединился с торжествами по случаю начала курортного сезона. Первомайское шествие по центральным улицам города продолжилось выставкой-ярмаркой работ народных мастеров, выступлениями детских творческих коллективов, фестивалем красок, кукольным представлением и демонстрацией «живых скульптур». Для бесплатного осмотра открыли двери керченские музеи.

А в Красноперекопске решили отметить Первомай общегородским пикником на природе: на побережье солёного озера Красное детям приготовили разнообразные конкурсы и игры, а их родителям – условия для отдыха.

По материалам СМИ