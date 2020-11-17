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Первого короля Саудовской Аравии запечатлели... в кофе: Шедевр вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

17 ноября 2020, 12:10  •  47 • В мире
Жительница Саудовской Аравии создала самую большую в мире картину из... кофе. Кофейными гранулами она выложила изображение первого короля Саудовской Аравии Абдула Азиза ибн Сауда (1875 - 1953), а также шейха ОАЭ Зайеда ибн Султана Аль-Нахайяна (1918 - 2004) - отцов-основателей двух государств.
Шедевр, на создание которого ушло 45 дней и 4,5 кг зёрен кофе, поражает своими размерами - он имеет площадь 220 квадратных метров. Рекорд уже зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса как самая большая в мире картина из кофейных гранул.
Автором картины стала саудовская художница по имени Охуд Абдулла Алмалки: она рассказала, что на сюжет картины "Насидж 1" ("Сотканные вместе") её вдохновила идея о многовековой договоренности между двумя народами, о которой следовало бы помнить современным гражданам ОАЭ и Саудовской Аравии.
Алмалки надеется, что её творение привлечёт внимание к проблеме расширения прав женщин на Ближнем Востоке. Художница рассказала, что все полтора месяца работы над картиной она снимала процесс с помощью дронов, чтобы соответствовать требованиям Книги рекордов. Она добавила, что использовала только просроченные кофейные зёрна.

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