Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа

Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа. Соответствующее решение было принято после обсуждения данного вопроса подготовительной группой 9 августа.

Как сообщает «112 Украина», данную дату предложила партия «Слуга народа».

«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Ранее ЦИК Украины подвела официальные итоги парламентских выборов по партийным спискам. Согласно окончательным результатам, из 225 мандатов 124 достались депутатам президентской партии «Слуга народа», набравшей 43% голосов. На втором месте с 13% «Оппозиционная платформа — За жизнь» — им достанется 37 кресел.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.