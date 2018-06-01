Первое серьёзное испытание для Москвы и Дамаска в анклавной войне и секрет железного спокойствия США • 233 • Аналитика



На протяжении более полугода мы наблюдали славную картину освобождения силами сирийских правительственных войск Восточной Гуты, Думы, Думейра, джайрудского и растанского котлов, а также Ярмука от оппозиционно-террористических отрядов «Free Syrian Army», формирований «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), а также группировок джихадистов ИГИЛ (запрещено в РФ). По результатам длительных и напряжённых переговоров большую часть военизированной оппозиции удалось заставить сложить оружие, а затем вместе с семьями вывезти на «зелёных автобусах» в подконтрольный турецкой армии «идлибский гадюшник» в случае с FSA, либо в пустынный тактический котёл между Пальмирой и Дейр-эз-Зором — в случае с игиловскими джихадистами. Те наиболее радикальные остатки формирований противника, которые отказались следовать схеме добровольного ухода с позиций, были подавлены в ходе многодневной огневой работы артиллерийских подразделений Сирийской арабской армии, продвижения вглубь анклавов штурмовых групп «Сил тигра», а также благодаря регулярным точечным ракетно-бомбовым ударам по укрепрайонам боевиков тактической авиации ВКС России, основу которой продолжают составлять фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34.



Но давайте не будем забывать о том, что даже при наличии столь благоприятствующих факторов, основанных на отсутствии поддержки джихадистских котлов извне, процесс зачистки каждого квартала вышеперечисленных анклавов продвигался крайне медленно и далеко не без потерь в рядах правительственных сил Сирии, «Хезболлы», а также «аль-Кудс». Связано это с огромным временем существования этих анклавов, за которое оппозиционные и террористические отряды успели, во-первых, возвести в сложнейшей плотной застройке жилых массивов несколько мощных и гибких линий обороны, сформированных группами из тысяч 3—5-этажных домов, связанных между собой деревянными мостиками для оперативного перераспределения огневых точек в зависимости от тактической ситуации (касается преимущественно Ярмука), во-вторых, создать множество укрепрайонов на многочисленных господствующих высотах в районе Джайруда и Эль-Растана.





Мы же сегодня вернёмся к анализу военно-политической и оперативно-тактической ситуации вокруг так называемого деэскалационного треугольника Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, фактически являющегося последним территориальным рудиментом анклавной войны в Сирийской Арабской Республике. Для освобождения этой территории, простирающейся на 119 км северо-западнее от иорданской деревни Эль-Мафтра до населённого пункта друзов Мадждал Шамс (на Голанских высотах), командование САА планирует задействовать все наиболее боеспособные штурмовые подразделения. Единственная же неопределённость заключается в участии элитного отряд СпН Корпуса стражей исламской революции «Кудс», присутствие которого на юге Сирии крайне не устраивает израильскую сторону по той причине, что практически каждый артиллерийский или авиационный удар по их позициям, а также местам дислокации «Хезболлы» напарывается на вполне объективные и достойные контрмеры в виде ракетно-артиллерийской «ответки» по опорникам ЦАХАЛа на Голанах.



Подразделение «Кудс» способно сослужить отличную службу в качестве дополнения тактических навыков сирийской бригады «Лива аль-Кудс», а также всех без исключения штурмовых подразделений САА, активно перебрасываемых район Даръы и Эль-Кунейтры. Но его действия в освобождении юго-запада САР находятся сейчас под вопросом на фоне переговоров между главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу и министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, во время которых глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о «недопустимости присутствия в районе Даръа сил, не принадлежащих правительственным войскам САР». Параллельно с этим заявлением на онлайн-мониторе воздушного трафика Flightradar24 можно было пронаблюдать прибытие в аэропорт Дамаска двух иранских пассажирских авиалайнеров: «Boeing 747-2J9F» компании «Saha Airlines» и «Airbus A310-304» компании «Mahan Air». Очевидно, что именно на этих бортах с южный районов республики были вывезены основные подразделения «Кудс» в рамках израильско-российских договорённостей. Длинная рука Су-57: февральские пуски положили на лопатки дорогое детище от «Локхид»



Здесь можно констатировать единственный момент: Москва подписалась под временным «выдворением» иранских советников и подразделений КСИР лишь для того, чтобы у Тель-Авива не осталось ни одного аргумента в пользу поддержки боевиков FSA и «ан-Нусры» в районе израильско-сирийской границы на момент проведения антитеррористической операции. Следовательно, период зачистки должен быть заметно ускорен. Но здесь напрашивается вопрос: в одном лишь Израиле заключается корень проблем освобождения оппозиционного оплота вокруг города Даръа? Естественно, нет.



На первый план выходит ещё более серьёзная проблема — наличие 80-километрового участка сирийско-иорданской границы, через который боевики в деэскалационном треугольнике смогут не только получать регулярную поддержку в виде нового «пушечного мяса», подготовкой которого занимаются британский и американский военный контингенты в учебно-тренировочных лагерях близ Ат-Танфа и Эр-Рукбана, но подпитываться новым вооружением от Штатов непосредственно через перевалочные пункты в Объединённых Арабских Эмиратах и Катаре, в качестве которых в первую очередь рассматриваются авиабазы Аль-Джафра и Эль-Удейд. Уже сейчас количество боевиков FSA в южном полукотле оценивается в 17—20 тыс. боевиков, в распоряжении которых находится тактически продуманная сеть укрепрайонов на 25 высотах, принадлежащих данному району.



Также в пользу боевиков играет и протекторат Вашингтона, который был обозначен в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт за 26 мая 2018 года. Высокопоставленная чиновница от внешнеполитического ведомства США сообщила о применении «решительных надлежащих мер» против Дамаска в случае попытки штурма боевиков в южном полукотле. Всё дело в том, что этот террористический плацдарм является последним инструментом Пентагона в гибридном противостояния с Сирийской арабской армией, а также подрывной деятельности на западном берегу Евфрата, в то время как группировка FSA в 55-километровой «зоне безопасности» вокруг Ат-Танфа рассматривается Москвой и Дамаском как полностью подконтрольная штабу западной коалиции сила, атака со стороны которой может расцениваться как прямая агрессия с американской стороны. Вот Госдеп изо всех сил и вгрызается практически в любой шаг сирийской армии, направленный на то, чтобы освободить данную территорию. США и иранский атом: не съесть, так надкусить!



При этом в качестве аргумента о недопустимости проведения военной операции против боевиков близ Даръа США используют соглашение о прекращении огня в пределах треугольника Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, подписанное между представителями России, США и Иордании 7 июля 2017 года и вступившее в силу 9 июля с 12:00 по дамасскому времени. Несмотря на то, что вступившее в силу соглашение было анонсировано даже американским президентом Дональдом Трампом в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20, американская сторона так и не смогла удержать частично подконтрольные ей оппозиционно-террористические отряды от регулярных обстрелов позиций Сирийской арабской армии в городах Хан Арнабах, Даръа, а также многочисленных населённых пунктах близ линии соприкосновения. Следовательно, никаких оснований для сохранения плацдарма агрессора нет ни у России, ни у Сирии.



В качестве «решительных мер» Госдепартамент и Пентагон вполне могут рассматривать нанесение ракетно-бомбовых ударов по участвующим в наступлении на псевдодеэскалационный треугольник подразделениям САА. В этом случае необходимо рассчитывать на достаточное количество зенитно-ракетных дивизионов «Бук-М2Э» и зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1», переброшенных в район боевых действий; с их помощью большая часть элементов высокоточного оружия американских флота и ВВС («Томагавки», JASSM-ER и т.д.) будет перехвачена. Но здесь присутствует и не менее существенная угроза — вероятность применения американской армией с территории Иордании 155-мм гаубиц М777, ведущих огонь управляемыми снарядами M982 «Excalibur», к которым могут подключиться САУ M109A6 «Паладин», а также высокоточные реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS. И ежу понятно, что в данной ситуации «Панцири» смогут уничтожить лишь малую часть «Экскалибуров» и незначительно большее количество реактивных снарядов семейства M26/30, остальные же благополучно доберутся до целей. На страже самых важных секретов. День создания правительственной связи



Продолжение наступления на отлично подготовленный и вооружённый полукотёл FSA при артиллерийской поддержке с американской стороны может превратиться в сущий ад для сирийской армии, а значит, антитеррористическая операция в трёх юго-западных провинциях становится целиком и полностью бесперспективной: она лишь втянет правительственные силы в долгий изматывающий региональный конфликт. Существует и радикальный вариант — контрбатарейная работа сирийских артиллеристов по огневым позициям американской армии в Иордании с применением «Краснополя-М2», либо «расчехление» и использование против агрессора «Точек-У» и других типов ракетного вооружения. Но хватит ли на это военно-политической воли у Москвы и Дамаска? Маловероятно. Вот чем отличается освобождение обособленных и отрезанных от американской поддержки тактических котлов в глубине сирийской территории от подавления мощного приграничного плацдарма, находящегося в зоне действия ствольной и реактивной артиллерии противника, а также имеющего возможность постоянного получения военной поддержки через «проходную» южную границу. Очевидно одно: противостояние за возвращение юго-западных земель САР под государственный суверенитет станет одним из самых сложных этапов в сирийской военной кампании.



Источники информации:

http://tass.ru/politika/5251624

https://riafan.ru/1062048-lavrov-predlagaet-vyvesti-iz-sirii-vse-inostrannye-sily-or-30-maya-or-utro-or-sobytiya-dnya-or-fan-tv

https://syria.liveuamap.com/ На протяжении более полугода мы наблюдали славную картину освобождения силами сирийских правительственных войск Восточной Гуты, Думы, Думейра, джайрудского и растанского котлов, а также Ярмука от оппозиционно-террористических отрядов «Free Syrian Army», формирований «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), а также группировок джихадистов ИГИЛ (запрещено в РФ). По результатам длительных и напряжённых переговоров большую часть военизированной оппозиции удалось заставить сложить оружие, а затем вместе с семьями вывезти на «зелёных автобусах» в подконтрольный турецкой армии «идлибский гадюшник» в случае с FSA, либо в пустынный тактический котёл между Пальмирой и Дейр-эз-Зором — в случае с игиловскими джихадистами. Те наиболее радикальные остатки формирований противника, которые отказались следовать схеме добровольного ухода с позиций, были подавлены в ходе многодневной огневой работы артиллерийских подразделений Сирийской арабской армии, продвижения вглубь анклавов штурмовых групп «Сил тигра», а также благодаря регулярным точечным ракетно-бомбовым ударам по укрепрайонам боевиков тактической авиации ВКС России, основу которой продолжают составлять фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34.Но давайте не будем забывать о том, что даже при наличии столь благоприятствующих факторов, основанных на отсутствии поддержки джихадистских котлов извне, процесс зачистки каждого квартала вышеперечисленных анклавов продвигался крайне медленно и далеко не без потерь в рядах правительственных сил Сирии, «Хезболлы», а также «аль-Кудс». Связано это с огромным временем существования этих анклавов, за которое оппозиционные и террористические отряды успели, во-первых, возвести в сложнейшей плотной застройке жилых массивов несколько мощных и гибких линий обороны, сформированных группами из тысяч 3—5-этажных домов, связанных между собой деревянными мостиками для оперативного перераспределения огневых точек в зависимости от тактической ситуации (касается преимущественно Ярмука), во-вторых, создать множество укрепрайонов на многочисленных господствующих высотах в районе Джайруда и Эль-Растана.Мы же сегодня вернёмся к анализу военно-политической и оперативно-тактической ситуации вокруг так называемого деэскалационного треугольника Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, фактически являющегося последним территориальным рудиментом анклавной войны в Сирийской Арабской Республике. Для освобождения этой территории, простирающейся на 119 км северо-западнее от иорданской деревни Эль-Мафтра до населённого пункта друзов Мадждал Шамс (на Голанских высотах), командование САА планирует задействовать все наиболее боеспособные штурмовые подразделения. Единственная же неопределённость заключается в участии элитного отряд СпН Корпуса стражей исламской революции «Кудс», присутствие которого на юге Сирии крайне не устраивает израильскую сторону по той причине, что практически каждый артиллерийский или авиационный удар по их позициям, а также местам дислокации «Хезболлы» напарывается на вполне объективные и достойные контрмеры в виде ракетно-артиллерийской «ответки» по опорникам ЦАХАЛа на Голанах.Подразделение «Кудс» способно сослужить отличную службу в качестве дополнения тактических навыков сирийской бригады «Лива аль-Кудс», а также всех без исключения штурмовых подразделений САА, активно перебрасываемых район Даръы и Эль-Кунейтры. Но его действия в освобождении юго-запада САР находятся сейчас под вопросом на фоне переговоров между главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу и министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, во время которых глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о «недопустимости присутствия в районе Даръа сил, не принадлежащих правительственным войскам САР». Параллельно с этим заявлением на онлайн-мониторе воздушного трафика Flightradar24 можно было пронаблюдать прибытие в аэропорт Дамаска двух иранских пассажирских авиалайнеров: «Boeing 747-2J9F» компании «Saha Airlines» и «Airbus A310-304» компании «Mahan Air». Очевидно, что именно на этих бортах с южный районов республики были вывезены основные подразделения «Кудс» в рамках израильско-российских договорённостей.Здесь можно констатировать единственный момент: Москва подписалась под временным «выдворением» иранских советников и подразделений КСИР лишь для того, чтобы у Тель-Авива не осталось ни одного аргумента в пользу поддержки боевиков FSA и «ан-Нусры» в районе израильско-сирийской границы на момент проведения антитеррористической операции. Следовательно, период зачистки должен быть заметно ускорен. Но здесь напрашивается вопрос: в одном лишь Израиле заключается корень проблем освобождения оппозиционного оплота вокруг города Даръа? Естественно, нет.На первый план выходит ещё более серьёзная проблема — наличие 80-километрового участка сирийско-иорданской границы, через который боевики в деэскалационном треугольнике смогут не только получать регулярную поддержку в виде нового «пушечного мяса», подготовкой которого занимаются британский и американский военный контингенты в учебно-тренировочных лагерях близ Ат-Танфа и Эр-Рукбана, но подпитываться новым вооружением от Штатов непосредственно через перевалочные пункты в Объединённых Арабских Эмиратах и Катаре, в качестве которых в первую очередь рассматриваются авиабазы Аль-Джафра и Эль-Удейд. Уже сейчас количество боевиков FSA в южном полукотле оценивается в 17—20 тыс. боевиков, в распоряжении которых находится тактически продуманная сеть укрепрайонов на 25 высотах, принадлежащих данному району.Также в пользу боевиков играет и протекторат Вашингтона, который был обозначен в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт за 26 мая 2018 года. Высокопоставленная чиновница от внешнеполитического ведомства США сообщила о применении «решительных надлежащих мер» против Дамаска в случае попытки штурма боевиков в южном полукотле. Всё дело в том, что этот террористический плацдарм является последним инструментом Пентагона в гибридном противостояния с Сирийской арабской армией, а также подрывной деятельности на западном берегу Евфрата, в то время как группировка FSA в 55-километровой «зоне безопасности» вокруг Ат-Танфа рассматривается Москвой и Дамаском как полностью подконтрольная штабу западной коалиции сила, атака со стороны которой может расцениваться как прямая агрессия с американской стороны. Вот Госдеп изо всех сил и вгрызается практически в любой шаг сирийской армии, направленный на то, чтобы освободить данную территорию.При этом в качестве аргумента о недопустимости проведения военной операции против боевиков близ Даръа США используют соглашение о прекращении огня в пределах треугольника Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра, подписанное между представителями России, США и Иордании 7 июля 2017 года и вступившее в силу 9 июля с 12:00 по дамасскому времени. Несмотря на то, что вступившее в силу соглашение было анонсировано даже американским президентом Дональдом Трампом в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20, американская сторона так и не смогла удержать частично подконтрольные ей оппозиционно-террористические отряды от регулярных обстрелов позиций Сирийской арабской армии в городах Хан Арнабах, Даръа, а также многочисленных населённых пунктах близ линии соприкосновения. Следовательно, никаких оснований для сохранения плацдарма агрессора нет ни у России, ни у Сирии.В качестве «решительных мер» Госдепартамент и Пентагон вполне могут рассматривать нанесение ракетно-бомбовых ударов по участвующим в наступлении на псевдодеэскалационный треугольник подразделениям САА. В этом случае необходимо рассчитывать на достаточное количество зенитно-ракетных дивизионов «Бук-М2Э» и зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1», переброшенных в район боевых действий; с их помощью большая часть элементов высокоточного оружия американских флота и ВВС («Томагавки», JASSM-ER и т.д.) будет перехвачена. Но здесь присутствует и не менее существенная угроза — вероятность применения американской армией с территории Иордании 155-мм гаубиц М777, ведущих огонь управляемыми снарядами M982 «Excalibur», к которым могут подключиться САУ M109A6 «Паладин», а также высокоточные реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS. И ежу понятно, что в данной ситуации «Панцири» смогут уничтожить лишь малую часть «Экскалибуров» и незначительно большее количество реактивных снарядов семейства M26/30, остальные же благополучно доберутся до целей.Продолжение наступления на отлично подготовленный и вооружённый полукотёл FSA при артиллерийской поддержке с американской стороны может превратиться в сущий ад для сирийской армии, а значит, антитеррористическая операция в трёх юго-западных провинциях становится целиком и полностью бесперспективной: она лишь втянет правительственные силы в долгий изматывающий региональный конфликт. Существует и радикальный вариант — контрбатарейная работа сирийских артиллеристов по огневым позициям американской армии в Иордании с применением «Краснополя-М2», либо «расчехление» и использование против агрессора «Точек-У» и других типов ракетного вооружения. Но хватит ли на это военно-политической воли у Москвы и Дамаска? Маловероятно. Вот чем отличается освобождение обособленных и отрезанных от американской поддержки тактических котлов в глубине сирийской территории от подавления мощного приграничного плацдарма, находящегося в зоне действия ствольной и реактивной артиллерии противника, а также имеющего возможность постоянного получения военной поддержки через «проходную» южную границу. Очевидно одно: противостояние за возвращение юго-западных земель САР под государственный суверенитет станет одним из самых сложных этапов в сирийской военной кампании. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 233 Источник Похожие новости Первое серьёзное испытание для Москвы и Дамаска в анклавной войне и секрет железного спокойствия США Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия Устрицы и Чёрное море. Биоагрессия

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