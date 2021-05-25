Первое приземление ТУ-22М3 в Сирии попало на видео. Военкор дал намёк "партнёрам" России

Появилось видео приземления ракетоносцев ТУ-22М3 в Сирии. Это первое базирование данных самолётов на нашей авиабазе Хмеймим. Военный журналист Евгений Поддубный, комментируя данный факт, обратил внимание "партнёров" России на один нюанс с выполнением учебных задач экипажами ракетоносцев.

Ранее стало известно о том, что на авиабазу Хмеймим в Сирии впервые приземлились сразу три дальних бомбардировщика Ту-22М3 (в классификации НАТО "Backfire" - "Обратный огонь"). Отметим, эти самолёты могут нести в том числе и ядерное оружие.

Видео с приземлением ракетоносцев активно распространяется по соцсетям.

В Минобороны России уточнили, что "экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полётов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря". А после выполнения поставленных задач ракетоносцы вернутся в Россию на места постоянной дислокации.

Но есть один важный нюанс, на который у себя в Telegram-канале обратил внимание военный журналист Евгений Поддубный, передав "привет "партнёрам", которые не любят активность России "во всех песочницах".