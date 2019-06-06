Первое после смены власти в Киеве заседание контактной группы оказалось продуктивным

"Сегодня была действительно очень хорошая атмосфера", - сказал он. Вынужденный перерыв в работе контактной группы, не собиравшейся с конца апреля в связи с состоявшимися на Украине президентскими выборами, пошел, по словам Сайдика, на пользу переговорному процессу. "Перерыв в работе был обусловлен известными политическими событиями на Украине. Этот перерыв, можно сказать, был нужным и полезным, - сказал Сайдик. - Сегодня состоялись конструктивные дискуссии на заседании контактной группы и в рамках рабочих подгрупп. Это вселяет оптимизм".

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Первое после смены президента на Украине заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе завершилось в среду в Минске на весьма оптимистичной ноте. спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик особо отметил позитивную атмосферу встречи и конструктивный характер состоявшихся дискуссий.

С не меньшим удовлетворением сообщил о сегодняшней работе в Минске и Леонид Кучма, вновь назначенный после полугодового перерыва полпредом Киева в контактной группе. "Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор", - заявил он.

"Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в регионе был мир. На заседании контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", - процитировал Кучму сайт президента Украины.

Новую позицию украинской стороны оценили и представители республик Донбасса.

"У нас есть чувство сдержанного оптимизма, но оно касается исключительно риторики, которая сегодня доминировала на переговорах в Минске. Сегодня здесь гораздо меньше было "порошенковщины" в выражениях и заявлениях типа "Россия-агрессор", - заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

В свою очередь глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова приветствовала "усилия украинской стороны в своего рода перезагрузке команды". "Представители Украины демонстрировали желание начать конструктивное взаимодействие и хотелось бы, чтобы в этот раз позитивные заявления начали наконец-то воплощаться на практике", - сказал она.

За перемирие и разведение сил

Спецпредставитель главы ОБСЕ сообщил о возвращении участников группы к обсуждению самых острых вопросов переговорного процесса. По словам Сайдика, "подгруппа по безопасности обсуждала перспективы возобновления режима прекращения огня, стороны также высказали мнение о необходимости 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном ранее участке в Станице Луганской". "Если это будет, то это будет настоящий прогресс", - заявил он.

В свою очередь полпред РФ Борис Грызлов отметил, что Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ было отмечено, что в районе Станицы Луганской уже с 28 мая не было зафиксировано обстрелов, "тем самым созданы условия для разведения сил на данном участке".

Он также уточнил, что "стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня". При этом, по его словам, есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные, реально действенные, меры контроля за соблюдением перемирия.

"Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск, - отметил он. - В том числе ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы".

Леонид Кучма в свою очередь обратил внимание на то, что одной из сегодняшних договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его введения.

"Это принципиально, - подчеркнул он. - Потому что ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также должен быть введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", - сообщил глава украинской делегации.

Экономика: работать в противоположном направлении

Другой важной договоренностью стало решение контактной группы рассмотреть на следующем заседании вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. "Это предложение было сделано Леонидом Кучмой (глава украинской делегации - прим. ТАСС), и это действительно так, - сказал Сайдик. - Предложение было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз".

Сайдик подчеркнул, что введение Киевом в марте 2017 года блокады Донбасса работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта. "Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении. Снятие блокады - это был бы большой прогресс", - сказал он.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в свою очередь проинформировал, что экономической подгруппе уже "дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса". По его словам, в этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы.

Речь, по словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, идет о необходимости немедленно начать прямой диалог с Киевом с целью выработки совместных шагов по снятию украинской экономической блокады. К таким шагам она отнесла согласование "порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности, а также налаживание механизма выплат гражданам республик компенсации за ущерб, причиненный украинскими властями вследствие блокады, включая потерю рабочих мест, снижение заработной платы, задолженность по пенсиям и социальным выплатам".

Пока же экономическая подгруппа сосредоточилась на рассмотрении актуальных вопросов водоснабжения Донецкой и Луганской областей по обе стороны от линии соприкосновения.

Кучма выразил надежду, что по результатам состоявшейся в среду встречи произойдут сдвиги в решении этой проблемы, а достигнутые договоренности будут реализовываться украинской властью.

"Мы договорились работать с кабинетом министров, - сказал он. - Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьера - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались".

К позитивным переменам

Гуманитарная и политическая подгруппы обсудили свою обычную повестку.

Политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов по имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов. Однако существенных продвижений в обсуждении основного вопроса повестки дня не произошло, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. "Мы настаивали на выстраивании работы в том порядке и хронологии, которая указана в Комплексе мер и соответствует логике реализации данного документа", - сказала она. По ее мнению, необходимо начать диалог с вопроса введения в силу закона об особом статусе Донбасса с его последующим закреплением в конституции Украины. Пока же, отметила Никонорова, украинские представители отказались обсуждать эти вопросы.

Гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми лицами. При участии представителей Международного Комитета Красного Креста состоялась подробная дискуссия по поиску пропавших без вести, сообщил Сайдик.

Леонид Кучма позитивно оценил состоявшееся обсуждение проблемы обмена пленными. "Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально будут решены. Но четко знаю, что они начнут решаться. Также поднимался вопрос наших моряков. Я убежден, что движение будет и в этом направлении", - сказал глава украинской делегации.

В свою очередь Борис Грызлов назвал "принципиально важным, чтобы Киев выполнил обязательства по освобождению удерживаемых лиц, которых должен был вернуть в Донбассе еще в декабре 2017 года". "Смена власти в Киеве не освобождает от выполнения этих и других взятых ранее обязательств", - подчеркнул он.

"Исключительно важно, - продолжил он, - чтобы заявленные сегодня намерения и достигнутые договоренности воплотились в реальные шаги. Только это может быть свидетельством позитивных перемен в позиции Украины в минском процессе".