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Первое пленарное заседание Мосгордумы проходит в штатном режиме

29 сентября 2021, 17:35  •  75 • Политика
Депутаты Мосгордумы в среду, 29 сентября, продолжили работу по повестке дня первого пленарного заседания. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Заседание парламента проводится в дистанционном формате, по видеосвязи.
В частности, депутаты обсудят законопроект, предполагающий ужесточение ответственности за шум ночное время. В парламенте уточнили, что использование автомобилей и мотоциклов в ночное время может нарушить покой жителей.
Так, недобросовестные владельцы транспортных средств в ночное время используют неисправные или сознательно модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателя и умышленно включают громкую музыку.
Защитить права граждан на тишину и покой призваны поправки в КоАП РФ, а также законопроект о внесении изменений в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».
8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время. Градоначальник предложил запретить использовать в столице машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время.
Кроме того, предлагается в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами — с 500 до 5 тыс. рублей. Штраф возрастет в том случае, если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., — 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху.
Для владельцев мотоциклов штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовиков — с 250 л.с.
Также градоначальник предлагает штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений, оснащенных шумомерами. Машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями предложено задерживать и помещать на спецстоянку — до тех пор, пока глушитель не приведут в штатный режим.
28 сентября в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что в Москве появилась первая камера, измеряющая шум. Сейчас она работает в тестовом режиме. Как отметили в ведомстве, в дальнейшем, после принятия необходимых документов, камеры будут устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум транспорта. Один из тестируемых образцов по просьбе жителей работает в районе Чистых прудов.
25 сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий заявил, что выборы в Госдуму РФ прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке. Он поздравил лидеров партий с победой на выборах. Он подчеркнул, что увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии в России демократии.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
«Единая Россия» одержала победу на выборах, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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