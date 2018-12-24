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Первое место в мире: Россия вышла на беспрецедентный уровень оснащенности армии современным оружием - Шойгу

24 декабря 2018, 20:39  •  15 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о беспрецедентной оснащённости армии современным оружием. По его словам, Россия находится на первом месте по доле современного оружия в войсках.
В 2018 году России вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением и заняла первое место в мире по доле новейшего оружия в регулярных войсках. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он отметил, что задачи программы вооружения на 2010-2020 годы выполняется в соответствии с планом. По словам главы Минобороны, в российскую армию уже поступило свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники.
"Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира", - подчеркнул Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны.
Согласно плану к 2019 году доля современного оружия должна увеличиться ещё сильнее, до 67%. Также в 2019 году должен завершиться переход всех российских арсеналов хранения боеприпасов на самые современные комплексы.

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