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Первое место в мире: Россия вышла на беспрецедентный уровень оснащенности армии современным оружием - Шойгу
24 декабря 2018, 20:39 • 15 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о беспрецедентной оснащённости армии современным оружием. По его словам, Россия находится на первом месте по доле современного оружия в войсках.
В 2018 году России вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением и заняла первое место в мире по доле новейшего оружия в регулярных войсках. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он отметил, что задачи программы вооружения на 2010-2020 годы выполняется в соответствии с планом. По словам главы Минобороны, в российскую армию уже поступило свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники.
Согласно плану к 2019 году доля современного оружия должна увеличиться ещё сильнее, до 67%. Также в 2019 году должен завершиться переход всех российских арсеналов хранения боеприпасов на самые современные комплексы.
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