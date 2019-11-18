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Первое место Франции, квалификация Португалии и 37 голов Англии в 8 играх: итоги матчей отбора Евро-2020

18 ноября 2019, 10:09  •  98 • Украина
Сборная Португалии обыграла на выезде Люксембург и квалифицировалась в финальную стадию Евро-2020. Франция забила два безответных мяча в ворота Албании и заняла первое место в группе H. Англия разгромила Косово и завершила отборочный турнир с шестью крупными победами в активе и 37 голами.
 
© JOHN THYS / AFP
 

Неуступчивый Люксембург и 99-й гол Роналду

Состав участников чемпионата Европы-2020 с каждым днём пополняется новыми сборными. В воскресенье путёвку на первенство континента удалось завоевать Португалии. Для того чтобы решить поставленную задачу, команде Криштиану Роналду требовалось на выезде обыграть скромный Люксембург. В противном случае действующих чемпионов могли обойти сербы, принимавшие Украину.

К чести хозяев, они смогли навязать фавориту борьбу и в первом тайме играли с ним едва ли не на равных. Но когда уже казалось, что на перерыв соперники уйдут при нулях на табло, Португалия открыла счёт. Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш точно пробил в ближний угол из-за пределов штрафной после идеального заброса в исполнении Бернарду Силвы.

В концовке же точку поставил Криштиану Роналду. Он добил мяч в сетку после удара Диогу Жоты и записал на свой счёт 99-й гол в составе национальной команды. Правда, Жота в данном эпизоде, возможно, нарушил правила на защитнике, но судья фол не зафиксировал. Таким образом, португальцы седьмой раз подряд пробились на Евро. 

Спасение Украины на 93-й минуте и попадание в первую корзину

В параллельном матче группы B Сербия, как уже говорилось, принимала Украину и сделала всё возможное, чтобы обеспечить себе вторую строчку. Хозяева при практически пустых трибунах из-за частичной дисквалификации стадиона дважды вели в счёте, но в результате победу не удержали. Впрочем, у подопечных Любиши Тумбаковича в концовке могли просто опуститься руки после новостей из Люксембурга.

А началось всё для «белых орлов» очень неплохо. Уже на девятой минуте Душан Тадич реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Николая Матвиенко. Однако украинцы отыгрались в середине первого тайма благодаря точному удару головой Романа Яремчука.

После перерыва хозяева вновь вышли вперёд. Александр Митрович забил десятый мяч в отборочном турнире. Но набрать три очка Сербии было не суждено. На третьей добавленной к матчу минуте вышедший на замену Артём Беседин всё же затолкал мяч в чужие ворота и спас Украину от поражения. К тому же ничья гарантировала жёлто-синим попадание в первую корзину при жеребьёвке финального этапа.

Четыре мяча от Англии и два дебютных гола

Место в первой корзине гарантировала себе и сборная Англии, которая в последнем матче отборочного этапа на выезде разгромила немотивированное Косово. Хозяева сопротивлялись до середины первого тайма, пока 23-летний полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс не забил дебютный мяч в составе национальной команды.

В концовке гости добили соперника ещё тремя точными ударами. Результативными выстрелами отметились Гарри Кейн и вышедшие на замену Маркус Рашфорд и Мэйсон Маунт. Для последнего мяч в Приштине, как и для Уинкса, стал дебютным в составе сборной.

Для Кейна же гол в Косове — уже 12-й в отборе, он вырвался в лидеры гонки бомбардиров турнира. Англичане закончили квалификацию на первом месте в группе А. В восьми матчах подопечные Гарета Саутгейта одержали семь побед, причём шесть из них — крупные, а единственную осечку допустили в Чехии, где потерпели поражение — 1:2.

30-й гол Гризманна за сборную и дубль Энеса Унала

Наконец, последним интригующим событием игрового дня стала борьба за первое место в группе H между Турцией и Францией. Перед домашним поединком с Исландией здесь лидировали подопечные Шенола Гюнеша, которые имели преимущество перед соперником по личным встречам (2:0, 1:1).

Но поразить ворота «викингов» «янычары» дома так и не смогли и пропустили вперёд действующего чемпиона мира. Теперь для того, чтобы вернуть себе первую строчку, туркам требовалось не только обыгрывать Андорру, но и надеяться на осечку прямого конкурента в выездном матче с Албанией. 

Её ожидаемо не произошло, а в Тиране на первый план вышел Антуан Гризманн. Форвард «Барселоны» уже на восьмой минуте выполнил результативную подачу со стандарта на Корентина Толиссо, а затем отличился сам. Данный мяч стал для нападающего юбилейным 30-м в составе национальной команды, и по этому показателю он вышел на шестое место за всю историю. Лидирует же Тьерри Анри с 51-м голом. 

В свою очередь, турки с аналогичным счётом выиграли в Андорре. Уже к середине первого тайма дубль оформил Энес Унал, после чего гости, поняв, что шансов на первое место нет, сбавили обороты и доиграли матч в энергосберегающем режиме. Таким образом, первое место, несмотря на поражение в Конье, всё же осталось за Францией. 

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