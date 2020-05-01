Первое мая по-новому: время очищения от налипшей грязи • 111 • Аналитика

Какой-то странный сегодня день. Первомай... День, когда с детства был праздник. При Советском Союзе с утра звучала музыка, собирались соседи, соседи соседей, мы, мелкие, но вездесущие. Потом пешком все шли на демонстрацию. С гармошками, с шариками и бумажными цветами. Совсем маленькие «шли демонстрировать» на папиной шее. И был праздник.







С уходом СССР праздник изменился. Уже почти никто не ходил на митинги и демонстрации. Мы выбирались за город на «маёвку». И опять был праздник. Праздник встречи с друзьями. Праздник начала почти что лета. Не календарного лета, человеческого. С шашлыками, карасиками из соседнего пожарного пруда, с грибами, поездками на пляж... Со всем тем, из чего собственно и складывается человеческая жизнь.



И вот наступил Первомай 2020-го. СМС-ки, поздравления по телефону, разговоры с соседями с балкона и телевизор с немного надоевшими, но такими хорошими советскими фильмами. Карантин... И единственное светлое пятно в этом карантине для меня лично - возможность пойти в магазин. Побродить между витрин, купить какую-нибудь, часто не нужную, мелочь и прогуляться по улице. Автоматически соблюдая эту самую социальную дистанцию.



Я сегодня уже ходил в магазин...



И знаете, вернулся с почти праздничным настроением. Нет, не плакаты или шарики подняли мне это самое настроение. Даже не нарядность некоторых продавцов. Нет. Настроение мне поднял парнишка, который на входе в помещение раздавал... маски. Обычные маски, которые у нас в городе только и носят в магазинах или общественном транспорте. Да и то, включая меня, не все.



«Здравствуйте! Поздравляю вас с Первым мая. Счастья вам и здоровья. Возьмите маску»... Вполне казенные слова молодого парня, который либо зарабатывает как может, либо волонтерит. Не важно. Да и за сердце они меня как-то не тронули. Наверное слишком много смотрю телевизор с речами чиновников о помощи государства.



А вот потом, уже будучи полноценным покупателем, в голове зародилась какая-то антигосударственная мысль. Интересно, вчера и раньше у государства не было денег на «подарочные» маски, а откуда же они появились сегодня? И так мне эта мысль сверлила мозг, что я не выдержал и спросил у паренька, откуда эти маски появились?



«Да хозяин наш придумал. Мы тут молочку продаем. Вот он и закупил коробку масок и сказал, чтобы всех с праздником поздравили, кто в магазин приходит! Оказалось, что великодушный хозяин - это всего лишь фермер из области. И лотков таких у него всего три в округе. Да и заработок не особо велик. А вот взял и сделал праздник людям. Да ещё и парнишку этого предупредил, чтобы не кричал на каждом углу об этой акции.



Новая психология

Не кажется ли вам, что коронавирус нам был в психологическом плане необходим? Нам всем. Необходим, как бывает, простите, необходима катастрофа, война, стихийное бедствие. Необходим тогда, когда за хорошей едой, теплой и большой квартирой, возможностью смотаться в Турцию или Египет на пляж и прочими бытовыми удобствами, мы перестаем быть людьми. Мы перестаем быть человеками!



Лет пять-шесть назад я стал свидетелем смерти человека. Просто шёл человек и упал. И никто, а я видел смерть достаточно издалека, повторяю, никто не подошел и не поинтересовался что же произошло. Более того, уже когда мы поняли, что человек мертв, я услышал от одной хорошо одетой дамы: «Нажрутся, как свиньи, и валяются под ногами»…



А вчера я видел совсем другую картину. Я часто пишу о «Богатыри не вы...», но вчера я был горд за нашу молодежь, за студентов нашего технического университета. Старушка с тросточкой шла куда-то или откуда-то. Наверное, устала. Прислонилась к стенке и стоит. И тут же, буквально в течение нескольких секунд возле неё остановились два парня и девушка. Помочь остановились…



Я знаю нескольких бизнесменов, которые передали приличные суммы на борьбу с Ковид-19. Так, для нервов наших либералов, скажу об одной медийной персоне. Тот же самый «кремлевский пропагандист», которого уличают уже во всех грехах мира, Владимир Соловьев передал в фонд борьбы с коронавирусом «гораздо больше миллиона». То же самое сделали и те, кого мы часто видим на его передачах...



Я знаю работяг, которые передали туда же зарплату за один день работы. У нас даже движение на предприятиях такое появилось. Один день работаем на то, чтобы всех медиков нарядить в новые защитные костюмы и прочие средства защиты.



Я знаю, вижу ежедневно, девушек и юношей, которые таскают пакеты с едой старикам. Да что там, я сам по дороге в магазин звоню соседке 85 лет и спрашиваю, что ей нужно. Правда, кроме двух буханок хлеба и пары пакетов молока больше ничего не принес. Среди волонтеров тоже конкуренция оказалась.



Не Я, но Мы

Мы, соседи, теперь точно знаем тех, кто работает в медицине. Не потому, что стараемся узнать что-то личное. Просто каждое утро соседи-медики едут на работу на машинах. Причем на разных и отнюдь не на такси. Владельцы автомобилей везут их на работу по собственной инициативе! Даже создали этакую диспетчерскую, чтобы не случалось проколов с машинами.



Странное время, которое меняет не только экономику, науку, мораль и все остальное, что создано человеком. Оказывается время меняет нас. Возвращает к пониманию того, что мы, не зависимо от статуса и положения в обществе, сильны только тогда, когда мы это Мы, а не много Я.



Первомай... Время, когда все растет, все вытягивается к солнцу. Этот же Первомай время очищения от пластов грязи, которая налипла на наши души за время перестройки, построения капитализма и всего прочего, чем мы занимались последние 30-40 лет. Мы сегодня как листва на деревьях. Нежно зеленая листва. А не та бурая, которую мы видим в сентябре-октябре.



Так что, с праздником всех читателей "Военного Обозрения"! С очищением! Какой-то странный сегодня день. Первомай... День, когда с детства был праздник. При Советском Союзе с утра звучала музыка, собирались соседи, соседи соседей, мы, мелкие, но вездесущие. Потом пешком все шли на демонстрацию. С гармошками, с шариками и бумажными цветами. Совсем маленькие «шли демонстрировать» на папиной шее. И был праздник.С уходом СССР праздник изменился. Уже почти никто не ходил на митинги и демонстрации. Мы выбирались за город на «маёвку». И опять был праздник. Праздник встречи с друзьями. Праздник начала почти что лета. Не календарного лета, человеческого. С шашлыками, карасиками из соседнего пожарного пруда, с грибами, поездками на пляж... Со всем тем, из чего собственно и складывается человеческая жизнь.И вот наступил Первомай 2020-го. СМС-ки, поздравления по телефону, разговоры с соседями с балкона и телевизор с немного надоевшими, но такими хорошими советскими фильмами. Карантин... И единственное светлое пятно в этом карантине для меня лично - возможность пойти в магазин. Побродить между витрин, купить какую-нибудь, часто не нужную, мелочь и прогуляться по улице. Автоматически соблюдая эту самую социальную дистанцию.Я сегодня уже ходил в магазин...И знаете, вернулся с почти праздничным настроением. Нет, не плакаты или шарики подняли мне это самое настроение. Даже не нарядность некоторых продавцов. Нет. Настроение мне поднял парнишка, который на входе в помещение раздавал... маски. Обычные маски, которые у нас в городе только и носят в магазинах или общественном транспорте. Да и то, включая меня, не все.«Здравствуйте! Поздравляю вас с Первым мая. Счастья вам и здоровья. Возьмите маску»... Вполне казенные слова молодого парня, который либо зарабатывает как может, либо волонтерит. Не важно. Да и за сердце они меня как-то не тронули. Наверное слишком много смотрю телевизор с речами чиновников о помощи государства.А вот потом, уже будучи полноценным покупателем, в голове зародилась какая-то антигосударственная мысль. Интересно, вчера и раньше у государства не было денег на «подарочные» маски, а откуда же они появились сегодня? И так мне эта мысль сверлила мозг, что я не выдержал и спросил у паренька, откуда эти маски появились?«Да хозяин наш придумал. Мы тут молочку продаем. Вот он и закупил коробку масок и сказал, чтобы всех с праздником поздравили, кто в магазин приходит! Оказалось, что великодушный хозяин - это всего лишь фермер из области. И лотков таких у него всего три в округе. Да и заработок не особо велик. А вот взял и сделал праздник людям. Да ещё и парнишку этого предупредил, чтобы не кричал на каждом углу об этой акции.Не кажется ли вам, что коронавирус нам был в психологическом плане необходим? Нам всем. Необходим, как бывает, простите, необходима катастрофа, война, стихийное бедствие. Необходим тогда, когда за хорошей едой, теплой и большой квартирой, возможностью смотаться в Турцию или Египет на пляж и прочими бытовыми удобствами, мы перестаем быть людьми. Мы перестаем быть человеками!Лет пять-шесть назад я стал свидетелем смерти человека. Просто шёл человек и упал. И никто, а я видел смерть достаточно издалека, повторяю, никто не подошел и не поинтересовался что же произошло. Более того, уже когда мы поняли, что человек мертв, я услышал от одной хорошо одетой дамы: «Нажрутся, как свиньи, и валяются под ногами»…А вчера я видел совсем другую картину. Я часто пишу о «Богатыри не вы...», но вчера я был горд за нашу молодежь, за студентов нашего технического университета. Старушка с тросточкой шла куда-то или откуда-то. Наверное, устала. Прислонилась к стенке и стоит. И тут же, буквально в течение нескольких секунд возле неё остановились два парня и девушка. Помочь остановились…Я знаю нескольких бизнесменов, которые передали приличные суммы на борьбу с Ковид-19. Так, для нервов наших либералов, скажу об одной медийной персоне. Тот же самый «кремлевский пропагандист», которого уличают уже во всех грехах мира, Владимир Соловьев передал в фонд борьбы с коронавирусом «гораздо больше миллиона». То же самое сделали и те, кого мы часто видим на его передачах...Я знаю работяг, которые передали туда же зарплату за один день работы. У нас даже движение на предприятиях такое появилось. Один день работаем на то, чтобы всех медиков нарядить в новые защитные костюмы и прочие средства защиты.Я знаю, вижу ежедневно, девушек и юношей, которые таскают пакеты с едой старикам. Да что там, я сам по дороге в магазин звоню соседке 85 лет и спрашиваю, что ей нужно. Правда, кроме двух буханок хлеба и пары пакетов молока больше ничего не принес. Среди волонтеров тоже конкуренция оказалась.Мы, соседи, теперь точно знаем тех, кто работает в медицине. Не потому, что стараемся узнать что-то личное. Просто каждое утро соседи-медики едут на работу на машинах. Причем на разных и отнюдь не на такси. Владельцы автомобилей везут их на работу по собственной инициативе! Даже создали этакую диспетчерскую, чтобы не случалось проколов с машинами.Странное время, которое меняет не только экономику, науку, мораль и все остальное, что создано человеком. Оказывается время меняет нас. Возвращает к пониманию того, что мы, не зависимо от статуса и положения в обществе, сильны только тогда, когда мы это Мы, а не много Я.Первомай... Время, когда все растет, все вытягивается к солнцу. Этот же Первомай время очищения от пластов грязи, которая налипла на наши души за время перестройки, построения капитализма и всего прочего, чем мы занимались последние 30-40 лет. Мы сегодня как листва на деревьях. Нежно зеленая листва. А не та бурая, которую мы видим в сентябре-октябре.Так что, с праздником всех читателей "Военного Обозрения"! С очищением! Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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