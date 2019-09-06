Первенцы в 74 года: Индианка родила близнецов и стала самой пожилой матерью в мире

Жительница Индии Эрраматти Мангаямма родила двух близнецов. Примечательно, что роженице 74 года. Таким образом, она стала самой пожилой матерью в мире. Сама женщина призналась, что на протяжении шестидесяти лет она хотела завести ребенка. Ее мужу – 78 лет.

Новоиспеченная мать рассказала журналистам, что решилась на это после того, как узнала, что процедура ЭКО помогла ее бесплодной 55-летней знакомой.

"Мое шестидесятилетнее ожидание наконец подошло к концу", - цитирует женщину Mail Online.

Примечательно то, что клиника Ахалии в городе Гунтуре оплатила большую часть процедуры, поскольку медики знали, что это будет историческое событие. Близнецы появились на свет полностью здоровые.