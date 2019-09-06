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Первенцы в 74 года: Индианка родила близнецов и стала самой пожилой матерью в мире
06 сентября 2019, 14:24 • 71 • В мире
Жительница Индии родила близнецов в 74 года. Это ее первые дети. Таким образом, женщина стала самой пожилой матерью в истории.
Жительница Индии Эрраматти Мангаямма родила двух близнецов. Примечательно, что роженице 74 года. Таким образом, она стала самой пожилой матерью в мире. Сама женщина призналась, что на протяжении шестидесяти лет она хотела завести ребенка. Ее мужу – 78 лет.
Новоиспеченная мать рассказала журналистам, что решилась на это после того, как узнала, что процедура ЭКО помогла ее бесплодной 55-летней знакомой.
"Мое шестидесятилетнее ожидание наконец подошло к концу", - цитирует женщину Mail Online.
Примечательно то, что клиника Ахалии в городе Гунтуре оплатила большую часть процедуры, поскольку медики знали, что это будет историческое событие. Близнецы появились на свет полностью здоровые.
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