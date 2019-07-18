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Первая жертва провокации в Грузии о достойном наказании для главы "Рустави 2": Прокуратуре стоит дать оценку
18 июля 2019, 21:39 • 28 • Политика
Нику Гварамию уволили с должности гендиректора канала "Рустави 2", в эфире которого звучал мат в адрес президента России. "Прокуратура Грузии могла бы здесь определить свою позицию", - депутат Госдумы Гаврилов о наказании для Гварамии.
Владелец грузинского канала "Рустави 2" Кибар Халваши уволил скандального директора телеканала Нику Гварамию, который допустил в эфире мат в адрес президента России и обещал справлять нужду в грузинские экспортные вина. Новость прокомментировал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чей визит в Грузию был использован в качестве повода для начала антироссийских беспорядков в Тбилиси.
Политик считает, что увольнение Гварамии не связано с его скандальными выходками и выпадами против России. Речь скорее идет о внутреннем споре двух хозяйствующих субъектов по поводу прав собственности на телеканал.
Что же касается того, является ли увольнение Гварамии достаточным наказанием за все его выходки, то это вопрос скорее к законодательству Грузии, считает парламентарий. Он отметил, что прокуратура Грузии могла бы дать оценку действиям собственных граждан.
Напомним, что обострение отношений между Россией и Грузией началось с визита в Тбилиси делегации российских парламентариев во главе с Гавриловым. Депутаты Госдумы были приглашены принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи Православия. Однако визит был использован партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для организации антироссийских беспорядков в столице. Официальные власти из страха потерять свою власть поддержали антироссийские лозунги протестующих, что привело к дальнейшему ухудшению отношений меду Москвой и Тбилиси.
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