Первая жертва провокации в Грузии о достойном наказании для главы "Рустави 2": Прокуратуре стоит дать оценку

Владелец грузинского канала "Рустави 2" Кибар Халваши уволил скандального директора телеканала Нику Гварамию, который допустил в эфире мат в адрес президента России и обещал справлять нужду в грузинские экспортные вина. Новость прокомментировал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чей визит в Грузию был использован в качестве повода для начала антироссийских беспорядков в Тбилиси.

Политик считает, что увольнение Гварамии не связано с его скандальными выходками и выпадами против России. Речь скорее идет о внутреннем споре двух хозяйствующих субъектов по поводу прав собственности на телеканал.

"Мне кажется, что никакой политики, скорее всего, здесь нет", - сказал Сергей Гаврилов в интервью Царьграду.

Что же касается того, является ли увольнение Гварамии достаточным наказанием за все его выходки, то это вопрос скорее к законодательству Грузии, считает парламентарий. Он отметил, что прокуратура Грузии могла бы дать оценку действиям собственных граждан.

"Надеемся, что СМИ, особенно телевизионные медиа, будут более адекватны и более транспарентны, будут правдивы в отражении реальности, а не будут исполнять роль пропагандистов, которые заняты обострением ситуации, в том числе усилиями по разрушению связи наших государств, наших культур, наших народов", - выразил надежду депутат Госдумы.

Напомним, что обострение отношений между Россией и Грузией началось с визита в Тбилиси делегации российских парламентариев во главе с Гавриловым. Депутаты Госдумы были приглашены принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи Православия. Однако визит был использован партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для организации антироссийских беспорядков в столице. Официальные власти из страха потерять свою власть поддержали антироссийские лозунги протестующих, что привело к дальнейшему ухудшению отношений меду Москвой и Тбилиси.